Varas hyppäsi autoon, huomasi vasta sitten naisen ja lapsen takapenkillä

Itä-Uudenmaan poliisi kertoo, että sen alueella on sattunut lyhyellä ajalla useita tapauksia, joissa autoja ei ole lukittu.

– Kiinnittäisin kansalaisten huomiota edelleen auton sammuttamiseen ja lukitsemiseen poistuttaessa autolta edes lyhyeksikin ajaksi. Kuten vanhassa sanonnassa kerrotaan, ”tilaisuus tekee varkaan”. Näitä ”avoimien ovien päiviä” on nyt lyhyen ajan sisällä ollut useampia ja niihin on tartuttu. Poliisille se on tehtävä muiden joukossa, mutta asianomistajalle, eli autonsa tarjolle jättäneelle, haitta-aste voi olla suurikin, komisario Kimmo Klemetti neuvoo tiedotteessa.

Varoittavana esimerkkinä on viime viikon torstaina 22. helmikuuta Kivistön asemalla sijaitsevan kauppaliikkeen edustalla sattunut tapaus, missä tilaisuus teki varkaan. Käynnissä olleen auton takapenkillä istui tässä tapauksessa äiti lapsensa kanssa.

– Tapahtumalla oli onneksi pari silminnäkijää ja he ilmoittivat asiasta hätäkeskukseen. Teko oli myös tallentunut läheisen kiinteistön valvontakameran nauhalle, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Krista Vallila.

– Huomattuaan auton takapenkillä istuneet matkustajat auton anastanut henkilö oli ottanut naisen matkapuhelimen haltuunsa ja poistunut autosta läheiseen porraskäytävään. Epäiltyä ei poliisin tekemistä etsinnöistä huolimatta tavoitettu. Äiti ja lapsi selvisivät tapahtuneesta säikähdyksellä, Vallila jatkaa.

– Jotta tällaisilta ikäviltä tilanteilta vältyttäisiin, niin autosta poistuttaessa, vaikka vain nopealle kauppareissulle, auto tulisi aina sammuttaa tai lukita se vaihtoehtoisesti toisilla avaimilla. En usko, että kukaan meistä kaipaa edellä mainitun kaltaista jännitystä elämäänsä, toteaa Klemetti.