Vapun säässä muhii yllätys

Uuden kuukausiennusteen mukaan viikkojen keskilämpötilat ovat tällä ja kolmella seuraavalla viikolla Suomessa osassa maata tavanomaista lämpimämpiä, osassa maata puolestaan ajankohdalle tavanomaisia.

Päivittäisennusteiden perusteella tämä viikko jakaantuu viileämpään alkuviikkoon ja lämpimämpään loppuviikkoon. Vappuaaton ennusteessa on hajanaisia sateita eri olomuodoissa ja 5–16 asteen päivälämpötiloja. Vappupäivänä perjantaina sekä tulevana viikonloppuna saatetaan mitata kevään ensimmäisiä 20 asteen lämpötiloja. Ensi viikolla edessä voi olla sekä lämpimiä että kylmempiä päiviä.

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF on julkaissut uuden kuukausiennusteen 26. huhtikuuta. Ennuste näyttää Suomeen tavanomaista lämpimämpiä ja paikoin tavanomaisia viikkojen keskilämpötiloja tälle viikolle ja toukokuun alkupuoliskolle.

– Kevät etenee kohta harppoen, kun lämpötila nousee toukokuun alussa. Ensimmäinen 20 asteen ylitys tulee todennäköisesti jo tällä viikolla, vaikka viikon alussa vallitseekin vielä pohjoisvirtaus. Sateitakin on tulossa toukokuussa tämän uuden kuukausiennusteen perusteella, toteaa Forecan uutisessa meteorologi Anna Latvala.

Uuden kuukausiennusteen mukaan tämän viikon keskilämpötila on osassa maata lähellä tavanomaista ja osassa maata 1–3 astetta tavanomaista lämpimämpi. Suurin poikkeama tavanomaista lämpimämpään suuntaan on maan keskiosasta Etelä-Lappiin.

– Vappuviikko on muuttunut nyt aiempia kuukausiennusteita lämpimämpään suuntaan. Päivittäisennusteiden mukaan viikko alkaa viileässä säässä, mutta lämpenee kuunvaihteessa. Viikon alussa laajan korkeapaineen keskus on Pohjanmerellä, mutta vähitellen korkeapaine levittäytyy kohti Suomea. Sen mukana lännestä virtaa lämmintä ilmaa sekä Suomeen että Itä-Eurooppaan asti, Latvala kertoo.

Maanantaina tehdyn ennusteen mukaan sää lämpenee edelleen perjantaiksi eli vappupäiväksi – paikoin voi olla jopa kesäisiä lukemia.

– Vappupäivä on todennäköisesti kevään toistaiseksi lämpimin päivä. Suurimmaksi osaksi on aurinkoista, paikoin taivaalla on pilvilauttaa. Lämpötila kohonnee suuressa osassa maata 14–20 asteeseen. Lämpimintä voisi olla maan etelä- ja länsiosassa, varsinkin sisämaassa ja lounaassa. Pohjoisimmassa Lapissa on 10 astetta tai alle, Anna Latvala ennustaa.

Kevään tähän asti korkein lämpötila on 14. huhtikuuta Ylivieskassa mitattu 18,8 astetta.