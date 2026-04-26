Kaatunut puu voi olla vaarallinen – pelastuslaitos antaa toimintaohjeet

Helsingin kaupungin pelastuslaitos kertoi sosiaalisessa mediassa lukuisista vahingontorjuntatehtävistä sunnuntaina. Päivän aikana erityistä huomiota kiinnitettiin kaatuneisiin ja vaurioituneisiin puihin, jotka voivat aiheuttaa vaaraa.

Pelastuslaitos muistuttaa, että kaatuneesta puusta tulee ilmoittaa hätänumeroon 112, mikäli se aiheuttaa välitöntä vaaraa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi puut, jotka ovat kaatuneet teille tai vilkkaasti liikennöidyille väylille, jääneet vaarallisesti ristikkäin tai vahingoittaneet sähkölinjoja.

Pelastuslaitos kehottaa pitämään vähintään 20 metrin turvaetäisyyden kaikkiin rikkoutuneisiin sähkö- ja valaisinlinjoihin sähköiskun vaaran vuoksi.

Kaikissa tapauksissa hätäpuhelua ei kuitenkaan tarvita. Mikäli kaatunut tai vaurioitunut puu ei aiheuta akuuttia vaaraa, asiasta voi ilmoittaa kaupungille tai kunnalle niiden ilmoituskanavien kautta.

Pelastuslaitos muistuttaa myös, että yksityisillä tonteilla kaatuneiden puiden poistaminen on tontin omistajan vastuulla. Vaarallisesti osittain kaatuneet tai jännityksessä olevat puut voivat olla erityisen riskialttiita. Niiden käsittely suositellaan jätettäväksi ammattilaisille.