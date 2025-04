Vapulle ennustetaan viileää säätä

Toukokuun lähestyessä sää näyttää Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n uusimman kuukausiennusteen mukaan tavanomaista viileämmältä, kertoo Foreca.

– Pääsiäisen alla esiintyneitä kesäisiä lämpötiloja joudutaan odottelemaan todennäköisesti pitkälle toukokuun puolelle, Forecan meteorologi Joonas Koskela kirjoittaa.

– Alkaneella viikolla sää on kuukausiennusteen mukaan etenkin maan pohjoisosassa tavanomaista kylmempää. Suurimmillaan poikkeama on Keski- ja Pohjois-Lapissa 3–6 astetta. Maan etelä- ja keskiosassa viikon keskilämpötila on lähellä tavanomaista tai hieman alhaisempi.

Sademäärä näyttää ennusteen mukaan jäävän lähelle tavanomaista huhtikuun viimeisellä kokonaisella viikolla.

Myös vapun sää näyttää kuukausiennusteen mukaan viileältä.

– Tällä hetkellä päivälämpötila näyttäisi vappuaattona nousevan ylimmillään 10 asteen vaiheille lännessä ja etelässä. Yöllä voi olla suuressa osassa maata pakkasta, ja vappupäiväksi voi lännestä saapua sateita, Koskela kirjoittaa.

– Toki ennuste on tässä vaiheessa vielä erittäin epävarma.

Toukokuun 5. päivä alkavalla viikolla ei näy enää merkkejä tavanomaista viileämmästä säästä.

– Suomessa sää muuttuu ennusteen mukaan lämpimämmäksi ja viikon keskilämpötila on suuressa osassa maata tavanomaista korkeampi, Keski- ja Pohjois-Lapissa lähellä tavanomaista.

Ennusteen viimeisellä viikolla lämpimän sään signaali voimistuu Koskelan mukaan entisestään.

Pitkän ajan sääennusteet kertovat viikon tai kuukauden keskimääräisestä säästä, eivät yksittäisten päivien säästä. Päivien välinen vaihtelu voi olla suurta, ja viikkokeskiarvo voi toteutua monella eri tavalla.