Vapautettu salamurhaaja saattaa suojella Vladimir Putinin syvintä salaisuutta

Venäjän ja länsimaiden välisessä vankienvaihdossa vapautetun salamurhaaja Vadim Krasikovin yhteys Venäjän diktaattori Vladimir Putiniin saattaa olla tiedettyä tiiviimpi, kertoo Newsweek saksalaislehti Bildin tietoihin viitaten.

Lehden mukaan Krasikovlla saattaa olla yhteys Putinin entisen mentorin Anatoli Sobtšakin kuolemaan. Pietarin kuvernöörinä toiminut Sobtšak kuoli yllättäen vuonna 2000 Kaliningradissa. Hänen arvioitiin olleen yksi mahdollisista kandidaateista Venäjän seuraavaksi presidentiksi.

Sobtšak kuitenkin tuki Putinia Venäjän presidentiksi vuoden 2000 presidentinvaaleissa. Kuollessaan hän oli kampanjakiertueella Kaliningradissa.

Putinin mentorin kuolemansyytä tutkittiin kahdessa erillisessä ruumiinavauksessa. Kaliningradin viranomaiset käynnistivät Sobtšakin kuolemasta rikostutkinnan, mutta tutkinta lopetettiin kolme kuukautta myöhemmin. Virallisesti Sobtšak kuoli sydänkohtaukseen.

Läntiset tiedustelupalvelut uskovat Bildin mukaan Putinin olevan huolissaan Krasikovin hallussa olevista tiedoista, jotka saattavat yhdistää Putinin Sobtšakin kuolemaan.

Vankien vaihtoon liittyvien neuvotteluiden aikana Putinin kerrotaan vaatineen, että Krasikov vapautetaan. Venäjän diktaattori oli henkilökohtaisesti vastassa vapautettuja vankeja lentokentällä. Hänet muun muassa kuvattiin halaamassa Krasikovia tämän saavuttua takaisin Venäjälle.

Yksi syy salamurhaajan vapauttamiselle saattoi olla sen varmistaminen, että Krasikov ei kerro tietojaan saksalaisille viranomaisille.

