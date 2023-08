Vapaaehtoiset auttaneet yli 50 kadonneen etsinnöissä tänä kesänä

Viranomaisia tukeva Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on tänä kesänä auttanut jo yli 50 kadonneen etsinnöissä. Hälytyksiä on tullut lähes joka päivä, Punaisen Ristin koordinoima Vapepa kertoo.

Sienestys- ja marjastuskauden alkaminen tarkoittaa usein myös etsintätapauksien lisääntymistä. Vuosittain etsintätehtäviä on vapaaehtoisilla yli 200.

Eksymisen varalta jollekin tutulle on hyvä kertoa ennen metsään lähtöä, minne on menossa, millaista reittiä pitkin ja kuinka pitkään aikoo viipyä. Lisäksi huolellinen tutustuminen omaan reittiin etukäteen kannattaa. Jos kuitenkin huomaa eksyneensä, tärkeintä on muistaa pysyä rauhallisena.

– Silloin kannattaa pysähtyä ja yrittää rauhassa paikantaa itseään esimerkiksi karttasovelluksen ja maamerkkien avulla. Harhailemaan lähteminen saattaa pahentaa tilannetta, toteaa tiedotteessa Vapepan valmiuskoordinaattori Arsi Veikkolainen Punaisesta Rististä.

– Jos oikeaa reittiä ei vieläkään löydy, kannattaa turvautua apuun hyvissä ajoin esimerkiksi 112-sovelluksella. Moni epäröi turhan pitkään ennen puhelimeen tarttumista.

Metsään on hyvä ottaa mukaan ainakin lämpimiä vaatteita sen varalta, että retki pitkittyy odottamatta. Kirkkaan väriset, maastosta selvästi erottuvat vaatteet auttavat etsintätilanteissa. Hyödyllinen varuste on Vapepan mukaan myös avaruuspeitto. Se on lämmin ja kevyt, suojaa sateelta sekä toimii istuinalustana.

Myös varavirtalähde ja siihen sopiva johto on hyvä pakata mukaan. Puhelimeen ladattu 112-sovellus paikantaa eksyneen tarkan sijainnin apua hälyttäessä. Lisäksi hyötyä on karttasovelluksesta.

Pidemmille metsäretkille kannattaa ottaa mukaan myös paperinen kartta, kompassi, sytytysväline, sytykkeitä, puukko sekä eväät.