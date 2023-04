Vapaaehtoinen valittaa venäläisjoukkojen surkeaa taistelutahtoa

Venäläisjoukkoja avustava vapaaehtoinen Anastasija Kašekova valittaa Telegram-kanavallaan, etteivät venäläissotilaiden rangaistukset auta kuin väliaikaisesti venäläissotilaiden huonosta taistelutahdosta johtuviin karkaamisiin. Kaiken lisäksi rangaistukset ovat vain julmia eivätkä hyödyllisiä.

Hänen mukaansa karkaamisesta annettavan kuolemantuomion ja sotilaan lähettäminen ukrainalaisten tykistöä vastaan konekiväärillä varustettuna ovat tuloksiltaan liian samanlaiset. ”Jänistävän” ja ”maansa puolesta taistelemaan valmiin” sotilaan kohtalona on kuolema ja tämä ”samankaltaisena sekä rohkeisiin että surkimuksiin kohdistuva rangaistustyrannia murtaa järjestelmän”.

Kašekova on hallintoa lähellä oleva valtiollisen ykköskanavan toimittaja, joka on aiemmin toiminut Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvan duuman puhemiehen Vjatšeslav Volodinin neuvonantajana ja hallituksen äänenkannattajan Izvestijan apulaispäätoimittajana.

Hänen mukaansa ongelmana ei ole ”sotilaiden vaan järjestelmän kurittomuus”. Yli vuoden kestäneen täysimittaisen sodan myötä Kašekova on huomannut, että sodalta puuttuu varsinainen tarkoitus.

– Ei ole ideologiaa, jokainen keksii oman syynsä sotimiselleen. Hoholeille [rasistinen nimitys ukrainalaisista] on kaikki yksinkertaista ja nerokkaan selvää: te olette hyökkääjiä ja me taistelemme maamme puolesta. Me emme ole tarjonneet vastakkaista ideaa, kirjoittaa Kašekova.

Kašekova on myös huomannut, ettei rangaistus- ja palkitsemisjärjestelmä on ei toimi eikä se ole aina reilu.

– Valtio kertoo poikiemme saavutuksista vain vähän. Joskus palkitaan juopotelleet ja tekopyhästi käyttäytyneet. Tai joskus palkitaan ne, joilla ei ole mitään tekemistä urotekojen kanssa, mutta ovat mielistelyn myötä komentajiensa suosiossa.

Kašekova toteaa, että ”valtio lupaa yhtä, mutta todellisuus on toinen”.

– Palkkausongelmia ei ole vieläkään ratkaistu. Sopimussotilaat ja vapaaehtoiset kamppailevat jatkuvasti saadakseen heille luvatut palkat. Tämä tarkoittaa, että sotimisen sijaan he taistelevat paksuksi lihotettua byrokratiaa vastaan pohtien kuolevatko heidän omat lapsensa nälkään.

Hän myös myöntää, että venäläisviranomaisilta puuttuu ”yleinen kunnioitus yksilöä kohtaan”.

– Näemme usein asiattomasti, ohjesäännön vastaisesti, käyttäytyvien komentajien ja joidenkin kenraalien haukkuvan sotilaita.

Kašekova on huomannut, että ”kaikki tämä pahuus johtaa siihen, että ihmiset tottuvat despotismiin, uppoavat syvemmälle, muuttuvat hillitsemättömiksi ja julmiksi”.

– He eivät tunne häpeää, empatiaa, ymmärrystä tai patriotismia, koska he eivät näe, että heitä johtavat toimisivat esimerkkeinä näiden mukaisesti.

Lisäksi venäläissotilaita ei kierrätetä, joten ongelmat kasaantuvat.

– Pojat istuvat kuukausikaupalla juoksuhaudoissaan. He menettävät järkensä ja masentuvat. Samaan aikaan toiset istuvat selustassa, ryyppäävät ja myyvät vapaaehtoisten ostamia tarvikkeita, kirjoittaa Kašekovaa ja kysyy lopulta:

– Millaisesta taistelutahdosta ja uhrauksesta voimme oikein enää puhua?

14 months in, Russian volunteer Anastasiya Kashevarova suddenly found that Russian morale is low because Russian soldiers have no idea what they're fighting for. Not only that, but their "feats" are not appreciated, payments are delayed, wrong people are being rewarded, yada… pic.twitter.com/sHd0g6vz1n

— Dmitri (@wartranslated) April 14, 2023