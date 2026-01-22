Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Viiniä kaadetaan lasiin. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Vanha uskomus alkoholista kumoutui

  • Julkaistu 22.01.2026 | 09:30
  • Päivitetty 22.01.2026 | 11:22
  • Terveys
Professorin mukaan annosten määrälle ei ole turvarajaa.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Päihdelääketieteen professori Solja Niemelän mukaan tutkimukset ovat viime aikoina kumonneet vanhaa uskomusta siitä, että pieni annos alkoholia olisi hyväksi sydämen terveydelle.

Monet riskit sen sijaan kasvavat säännöllisen alkoholin kulutuksen myötä, hän kertoo. Näitä ovat muun muassa syöpäriski ja ruuansulatuselimistön sairauksien riski.

– Alkoholi ei todellakaan ole mikään terveystuote, Niemelä sanoo Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston (EPT-verkosto) tiedotteessa.

Hän jatkaa, että alkoholin käytölle ei ole olemassa turvarajaa. Alkoholin vaikutukset ovat henkilökohtaisia ja riippuvat monista eri tekijöistä, kuten sukupuolesta, painosta, terveydentilasta ja iästä.

– Esimerkiksi ylipainoiselle ihmiselle jo pienemmät alkoholimäärät ovat suurempi riski, koska maksan kuormitus kasvaa jo vähäisemmillä määrillä, Niemelä kertoo.

Hän varoittaa myös, että jo pieni määrä alkoholia heikentää myös unta.

– Tipattomalla on mahdollisuus huomata positiivisia muutoksia omassa olotilassa. Kannustan kokeilemaan, miten alkoholiton kuukausi vaikuttaa esimerkiksi juuri uneen ja vireyteen.

Niemelä toivoo, että sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset puhuisivat säännöllisesti alkoholin käytöstä asiakkaiden kanssa.

– Terveydenhuollossa teemme yhä liian vähän matalan kynnyksen puheeksiottoa. Tavoitteena on auttaa ihmistä huomaamaan mahdollinen riskikäyttö ja syyt omalle alkoholin käytölle.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)