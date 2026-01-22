Vanha uskomus alkoholista kumoutui

Päihdelääketieteen professori Solja Niemelän mukaan tutkimukset ovat viime aikoina kumonneet vanhaa uskomusta siitä, että pieni annos alkoholia olisi hyväksi sydämen terveydelle.

Monet riskit sen sijaan kasvavat säännöllisen alkoholin kulutuksen myötä, hän kertoo. Näitä ovat muun muassa syöpäriski ja ruuansulatuselimistön sairauksien riski.

– Alkoholi ei todellakaan ole mikään terveystuote, Niemelä sanoo Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston (EPT-verkosto) tiedotteessa.

Hän jatkaa, että alkoholin käytölle ei ole olemassa turvarajaa. Alkoholin vaikutukset ovat henkilökohtaisia ja riippuvat monista eri tekijöistä, kuten sukupuolesta, painosta, terveydentilasta ja iästä.

– Esimerkiksi ylipainoiselle ihmiselle jo pienemmät alkoholimäärät ovat suurempi riski, koska maksan kuormitus kasvaa jo vähäisemmillä määrillä, Niemelä kertoo.

Hän varoittaa myös, että jo pieni määrä alkoholia heikentää myös unta.

– Tipattomalla on mahdollisuus huomata positiivisia muutoksia omassa olotilassa. Kannustan kokeilemaan, miten alkoholiton kuukausi vaikuttaa esimerkiksi juuri uneen ja vireyteen.

Niemelä toivoo, että sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset puhuisivat säännöllisesti alkoholin käytöstä asiakkaiden kanssa.

– Terveydenhuollossa teemme yhä liian vähän matalan kynnyksen puheeksiottoa. Tavoitteena on auttaa ihmistä huomaamaan mahdollinen riskikäyttö ja syyt omalle alkoholin käytölle.