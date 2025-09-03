Vanha sota-alus merelle – aiempi aseistus koostui jättimäisistä ydinohjuksista

Venäjän kerrottiin lähettäneen hiljattain merelle 30 vuotta satamassa varastoituna lojuneen Kirov-luokan ydinkäyttöisen taisteluristeilijä Admiral Nahimovin.
Uppoumaltaan 28 000 tonnin alus lukeutuu maailman suurimpiin sota-aluksiin, jos se selviää merikokeista ja otetaan virallisesti takaisin Venäjän laivaston kalustoon.
Leningradin telakalla vuonna 1988 valmistunut alus varustettiin 7 000 kilogrammaa painavilla Granit-ohjuksilla, joiden Nato-luokitusnimi oli Shipwreck eli Hylky. Kirov-luokan aseistukseen kuuluvat ohjukset olivat suuren bussin kokoisia, ja niiden taistelukärkenä oli puolen megatonnin ydinkärki.
Admiral Nahimovin pääaseistuksena oli 20 Granit-ohjusta, jotka pystyivät ainakin periaatteessa upottamaan vihollisaluksia jopa 500 kilometrin päästä.
Telegraph-lehden mukaan päivitetty taisteluristeilijä on varustettu jättimäisten ydinohjusten sijasta 176 pystysuuntaisella laukaisuputkella. Niihin voidaan ladata Kalibr- tai Oniks-ohjuksia sekä Kremlin propagandassa hehkutettuihin ”pysäyttämättömiin superaseisiin” lukeutuvia Zircon-ohjuksia. Putkiin voidaan sijoittaa lisäksi S-300- ja S-400-ilmatorjuntaohjuksia.
Vanhan aluksen käyttöönoton taustalla voi olla presidentti Vladimir Putinin tarve saada vahvistuksia Venäjän viime aikoina kärsineelle laivastolle.
Mustanmeren laivaston lippulaiva Moskva upposi Ukrainan ohjusten osumien seurauksena keväällä 2022, minkä lisäksi kovan onnen lentotukialus Admiral Kuznetsov ja risteilijä Pjotr Veliki ovat näillä näkymin päätymässä romumetalliksi.
