Valtionmedian outo väite: Ostoskeskuksessa ei ollut naisia

Venäjän ykköskanavan propagandisti Vladimir Solovjov piti ihmeellisenä, ettei ukrainalaisen Krementšukin Amstor-ostoskeskukseen tehdystä ohjusiskusta otetuissa kuvissa näkynyt hänen mukaansa paljoa naisia. Venäläisten ohjusiskussa täpötäyteen ostoskeskukseen kuoli ainakin 18 siviiliä.

– Meidän pitäisi odottaa virallista lausuntoa, mutta mahdollisesti Ukrainan asevoimat oli käyttänyt tätä paikkaa jo kauan. Kuvissa on hyvin vähän naisia jostain syystä, päätteli Solovjov.

Aiemmin Venäjä perusteli 20. maaliskuuta Kiovan Retroville-ostoskeskuksen tuhoamista ohjusiskulla sillä, että helmikuun lopussa sosiaaliseen mediaan otetussa kuvassa näkyi Ukrainan armeijan aseneuvoja pysäköitynä ostoskeskuksen läheisyyteen. Näin Venäjä sai väitettyä, että ostoskeskus oli Ukrainan armeijan käytössä ja siten legitiimi kohde.

Russian TV host Vladimir Solovyov last night tried to discredit accounts of Kremenchuk shopping centre strike: "We should wait for official comment, but probably this site has been used by the [Ukrainian] military for a long time. There are very few women [here] for some reason." pic.twitter.com/aY5V8PTucs

— Will Vernon (@BBCWillVernon) June 28, 2022