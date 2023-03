Valtionmedian ex-toimittaja: Näin Venäjän propaganda vääristelee todellisuutta

Vladimir Putinin hallinto esiintyu niin kutsuttujen perinteisten arvojen ja kristinuskon puolustajana, arvostellen usein länttä uskonnon ja perhearvojen hylkäämisestä. Talouslehti Financial Timesille vuonna 2019 antamassaan haastattelussa Putin julisti liberalismin ”aikansa eläneeksi”. Venäjän presidentti on hyökännyt länsimaita vastaan puheissaan myös Ukrainan sodan aikana.

Todellisuudessa Venäjän puheet ”perinteisistä arvoista” ovat pelkkää kulissia, sanoo brittitoimittaja Jonny Tickle. Venäjän valtion omistaman englanninkielisen RT:n toimittajana Moskovassa työskennellyt Tickle erosi propagandakanavaksi kuvaillun yhtiön palveluksesta välittömästi Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Twitterissä Tickle ihmettelee Venäjän puolustajia, joiden käsitystä maan todellisuudesta hän luonnehtii täysin vääristyneeksi.

– ”Perinteiset perhearvot” ovat kulissi, hän kirjoittaa.

– Kirkossakäynti on romahtanut, Moskovan gay-baarit ovat täynnä joka viikonloppu, poliitikoilla on rakastajattaria ja aviottomia lapsia.

Ketjussaan Tickle kuvailee Venäjän hallinnon puheiden ja maan todellisuuden välistä ristiriitaa.

– Abortti- ja avieroluvut ovat myös hyvin korkeita. Avioerojen osalta Venäjä on kansainvälisessä vertailussa kolmantena, Malediivien ja Kazakstanin jälkeen. Abortin osalta Venäjä on vertailussa ensimmäinen.

– Ihmiset jotka puhuvat Venäjästä ”kristinuskon” ja ”perinteisten perhearvojen” linnakkeena, ovat pihalla, toimittaja päättää.

— Jonny Tickle (@jonnytickle) March 18, 2023