Tältä näytti USA:n hävittäjien vastaantulo Venäjän pommikoneesta

Venäjän puolustusministeriön sosiaalisessa mediassa julkaisema video (jutun alla) näyttää, kuinka USA:n ja Kanadan hävittäjät kävivät tunnistamassa Alaskan edustalla lentäneet venäläiset ja kiinalaiset sotilaskoneet keskiviikkona.

USA:n ja Kanadan NORAD-ilmapuolustuskomentokeskus ilmoitti seuranneensa kahta venäläistä ja kahta kiinalaista sotilaskonetta Alaskan osavaltion lähialueella.

Tu-95- ja H-6-pommikoneet pysyivät kansainvälisessä ilmatilassa, mutta lensivät ilmapuolustuksen tunnistusvyöhykkeellä.

Avointen lähteiden tiedustelua harrastavien kommentaattoreiden mukaan Venäläisestä Tu-95-pommikoneesta kuvattu materiaali näyttää, kuinka USA:n ja Kanadan ilmavoimat suorittivat tunnistustehtävän F-16-, F-35- ja F-18-hävittäjillä.

Hävittäjät lentävät videolla pommikoneiden rinnalla saattaen niitä.

Kiinalaiskoneiden ilmestymistä Alaskan edustalle pidetään merkittävänä käänteenä. Lennolla pyrittiin mahdollisesti lähettämään lännelle viesti Kiinan ja Venäjän yhteistoiminnasta.

Additional footage released by the Russian MOD.

For the first time, 2x Russian Tu-95s and 2x Chinese H-6 bombers conducted a joint operation in international airspace near Alaska. pic.twitter.com/FN1suOtnbR

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 25, 2024