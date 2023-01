Valtionhallintoon luotetaan – turhaa byrokratiaa liikaa

Suomalaisista 62 prosenttia luottaa valtionhallintoon ja sen virkamiesten toimintaan. Luottamus on kasvanut viisi prosenttiyksikköä vuodesta 2016, jolloin kysely viimeksi toteutettiin.

Yli puolet vastaajista, 57 prosenttia, arvioi virkamiesetiikan ja -moraalin tilan erittäin tai melko hyväksi. Erittäin huonoksi tilanteen arvioi kolme prosenttia vastanneista ja joka kymmenes piti tilannetta melko huonona. Korkeasti koulutetut antoivat muita todennäköisemmin hyvän arvion virkamiesetiikalle.

– Tällaisena aikana kansainvälisestikin hyvin korkea luottamus viranomaistoiminnan eettiseen kestävyyteen on elintärkeätä. Silti kehitettävää ja paremmin varmistettavaa aina on. Neuvottelukunta on mukana tässä työssä, toteaa valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Pekka Vihervuori.

Kansalaiset pitävät valtionhallinnon arvoja tärkeinä

Kansalaiset pitivät erittäin tärkeinä valtionhallinnon arvoina asiantuntemusta, luottamusta, puolueettomuutta ja riippumattomuutta, laillisuusperiaatetta ja vastuullisuutta, avoimuutta, tasa-arvoa sekä palveluperiaatetta.

Samat arvot nousivat tärkeimpien arvojen joukkoon myös vuonna 2016. Toiminnan taloudellisuutta pidetään nyt hieman tärkeämpänä kuin aikaisemmin.

Kansalaiset arvioivat arvojen toteutuvan käytännössä kohtalaisen hyvin. Laillisuusperiaatteen ja vastuullisuuden nähtiin toteutuvan arvoista parhaiten. Vastaajista 60 prosenttia arvioi sen toteutuvan joko erittäin tai melko hyvin, viidesosa melko tai erittäin huonosti.

Myös virkamiesten asiantuntemuksen ja tasa-arvon arvioitiin toteutuvan erittäin tai melko hyvin. Heikoiten virkamiesten toiminnassa nähtiin toteutuvan toiminnan taloudellisuus, innovatiivisuus, tuloksellisuus ja avoimuus.

Turhaa byrokratiaa arvostellaan

Kansalaiset olivat eniten huolestuneita turhasta byrokratiasta. Vastaajista 69 prosenttia arvioi hallinnossa esiintyvän asioiden tarpeettoman monimutkaista käsittelyä, 53 prosenttia viivyttelyä, 61 prosenttia vaikeaa virkakieltä sekä 58 prosenttia tehottomuutta.

Yli puolet myös epäili, että samaa puoluekantaa olevien henkilöiden suosimista tapahtuu valtionhallinnossa. Kansalaisista vain harva arvioi valtionhallinnossa esiintyvän virkamiesten lahjontaa.

Tutkimuksen toteutti valtiovarainministeriön tilauksesta Kantar Public. Kansalaiskysely uusitaan viiden vuoden välein. Valtiovarainministeriö toteuttaa tämän vuoden aikana myös valtion henkilöstölle suunnatun virkamieskyselyn. Kyselyyn vastasi 1018 henkilöä, jotka edustavat Suomen 15–79-vuotiasta väestöä.