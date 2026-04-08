Valtion yhtiöomistusten arvo nousi 38 miljardiin – kasvua 8 miljardia

Valtion yhtiöomistuksen arvo nousi vuoden 2025 lopussa noin 38 miljardiin euroon, kertoo valtioneuvoston kanslia. Yhtiöomistusten arvo nousi 8 miljardia euroa edellisvuoden lopusta.

Yhtiöomistuksista saadut omaisuustulot kasvoivat 1,94 miljardiin euroon.

Pörssiomistusten kokonaistuotto kohosi 47,9 prosenttiin. Valtion suoraan omistama salkku nousi 55,8 prosenttia ja valtion omistaman sijoitusyhtiö Solidiumin salkku 36,5 prosenttia.

Yhtiöomistusten arvoa kasvatti erityisesti valtion pörssiomistusten erittäin hyvä arvonnousu. Etenkin Fortumin ja Nesteen arvonnousulla oli merkittävä vaikutus salkun kehitykseen yhtiöiden suuren painon takia.

Vuoden lopussa valtion kaikkien pörssiomistusten arvo oli 25,0 miljardia euroa. Siitä valtion suoran pörssiomistuksen osuus oli 16,0 miljardia euroa ja Solidiumin osakeomistuksen osuus 9,0 miljardia euroa. Listaamattomien yhtiöomistusten yhteenlaskettu arvo oli omistajaohjauksen arvonmäärityksen mukaan vuoden lopussa noin 12,7 miljardia euroa.

Vuonna 2025 yhtiöiden toimintaympäristöä leimasi edelleen vaisu talouskasvu, korkea epävarmuus ja jatkuvat geopoliittiset jännitteet. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto ja liikevoitto ovat pysyneet viime vuoden tasolla, mutta listaamattomien yhtiöiden investoinnit kääntyivät nousuun ja olivat 1047 miljoonaa euroa.

Vuoden 2025 päättyessä valtiolla oli omistuksia 73 yhtiössä, joista 41 oli kaupallisin perustein toimivia yhtiöitä ja 32 erityistehtäväyhtiöitä. Valtio-omisteiset yhtiöt työllistivät yhteensä noin 275000 työntekijää.

Viime vuonna valtion salkkuun tuli myös uusia yhtiöitä. Valtiosta tuli Valmet Automotiven enemmistöomistaja viime vuoden syksyllä. Samalla sen tytäryhtiö Ioncor eriytettiin siirrettäväksi Finnish Minerals Groupin omistukseen. Suomen Ostoliikennekalusto siirrettiin VR-Yhtymästä valtion suoraan omistukseen.