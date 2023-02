Valtion korkomenot räjähtävät – ”hyvä taloudenpito tarvitaan takaisin”

Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja ja ekonomisti Sami Pakarinen toteaa Suomen valtion velan korkokulujen olevan voimakkaassa kasvussa.

Hän on jakanut esimerkkilaskelman velasta ja korkokuluista. Sen mukaan korkomenot voisivat olla jo seitsemän miljardia euroa vuodessa, jos keskikorko olisi 3,3 prosenttia ja valtion lainakanta 210 miljardia euroa.

– Ei ihme, että suomalaiset ovat hyvin huolissaan valtion velkaantumisesta. Hyvä taloudenpito tarvitaan takaisin. Pian, Sami Pakarinen tviittaa.

Valtion velkaantumisen on varoitettu kiihtyneen nopeasti kuluvan hallituskauden aikana. Hallitus on perustellut rahankäyttöä muun muassa korona- ja energiatilanteella, mutta kriiseistä riippumattomia menolisäyksiä on ollut yli kymmenen miljardin euron edestä.

Suomen velkasuhde on kasvanut toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa.

