Vartija Kremlin edustalla Moskovassa. / AFP / LEHTIKUVA / ALEXANDER NEMENOV

”Valtiolliset dokumentit leimaavat meidät fasisteiksi”

Jarno Limnellin mukaan Kreml käy systemaattista narratiivisotaa Suomea vastaan.
Venäjän hybridivaikuttaminen pitää tunnistaa, toteaa kokoomuksen kansanedustaja ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnell.

– Venäjä syyttää Suomea kyberhyökkäyksistä, drooni-iskuista ja räjähteiden toimittamisesta Kertsinsalmen sillalle. Valtiolliset dokumentit leimaavat meidät fasisteiksi. Tämä ei ole sattumaa – kyse on systemaattisesta narratiivisodasta, joka jatkuu, vaikka Ukrainan sota päättyisi, hän toteaa X-palvelussa.

Limnellin mukaan Kremlin tavoite on selvä:

– Horjuttaa suomalaisten luottamusta, lietsoa pelkoa ja kääntää katse pois Venäjän omista ongelmista. Hybridivaikuttaminen ei kohdistu vain valtioon vaan jokaiseen meistä – infrastruktuurin kautta, sosiaalisessa mediassa ja mielipiteisiin iskemällä.

– Mutta Suomi ei horju. Resilienssi kasvaa, liittolaiset ovat rinnalla ja varautuminen syvenee. Mitä paremmin tunnistamme disinformaation ja torjumme hybridiuhkia, sitä vähemmän Venäjä voi meitä horjuttaa. Tulevaisuuden viesti on selvä: turvamme perustuu valppauteen ja luottamukseen.

