Verkkouutiset

Presidentinlinna Helsingissä. LEHTIKUVA / EELIS BERGLUND

Valtiojohto keskusteli Ukrainan ja Lähi-idän tilanteista

  • Julkaistu 15.08.2025 | 12:51
  • Päivitetty 15.08.2025 | 13:54
  • Politiikka
Käsittelyssä olivat muun muassa tuki Ukrainalle ja kahden valtion mallin edistäminen.
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta (TP-UTVA) keskustelivat perjantaina 15. elokuuta pyrkimyksistä lopettaa Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa, kertoo valtioneuvoston tiedote.

Esillä olivat viime päivien neuvottelut Ukrainan, eurooppalaisten maiden ja Yhdysvaltojen välillä sekä Suomen tuki Ukrainalle ennen Alaskassa järjestettävää Venäjän ja Yhdysvaltojen presidenttien tapaamista.

Tiedotteen mukaan Suomi jatkaa diplomaattista, sotilaallista ja taloudellista tukeaan Ukrainalle ja edistää kestävän ja oikeudenmukaisen rauhan luomista.

TP-UTVA käsitteli myös Lähi-idän tilannetta ja kansainvälisiä toimia kahden valtion mallin edistämiseksi.

