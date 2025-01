Valtiojohto keskusteli Itämeren valvonnasta ja lisätoimista varjolaivastoa kohtaan

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat perjantaina 17. tammikuuta merenalaisen infrastruktuurin valvonnasta Itämerellä.

Yhteistyötä kumppanimaiden kanssa on tärkeä entisestään tiivistää merellisen infrastruktuurin tehokkaaksi suojaamiseksi.

Tp-utva keskusteli mahdollisista lisätoimista varjolaivastoa ja muuta Suomen lähialueelle kohdistuvaa vihamielistä vaikuttamista kohtaan. Esillä olivat Itämeren valvonnan lisäämisen lisäksi muun muassa pakotteiden laajentaminen, kansainväliseen sääntelyyn ja lippuvaltioihin vaikuttaminen sekä viestintään liittyvät toimet.

Lisäksi keskusteltiin Ukrainan ajankohtaisesta tilanteesta sekä Syyrian ajankohtaisesta tilanteesta. Syyrian kehityksessä on keskeistä, että kaikki syyrialaiset huomioidaan kansainvälistä oikeutta kunnioittaen. EU:n tuki Syyrialle on uudessa tilanteessa tärkeää.

Gazan tulitaukoa ja panttivankien vapauttamista koskeva sopimus oli niin ikään esillä. Sopimus on toteutuessaan tervetullut. Qatarin, Egyptin ja Yhdysvaltojen rooli sen aikaansaamisessa on ollut merkittävä. Kaikkien osapuolten sitoutuminen sopimukseen ja sen toimeenpanoon on keskeistä. Sopimus on tärkeä ensimmäinen askel kohti kestävää rauhaa Israelin ja palestiinalaisten välille, valtioneuvoston tiedotteessa todetaan.