”Valtioiden rajat ovat punainen viiva” – kansanedustaja ehdottaa Suomeen suurta harjoitusta

Kansanedustaja, sotatieteiden tohtori Jarno Limnéllin (kok.) mukaan Venäjä testaa nyt tietoisesti Naton rajoja. Venäläiset droonit tunkeutuivat varhain keskiviikkona Puolaan, mikä on saanut maan aktivoimaan Naton 4. artiklan. Limnéll muistuttaa valtioiden rajojen olevan ”itsessään punainen viiva”, jonka rapauttamista Suomi ja Nato eivät voi hyväksyä. Suomella on nyt mahdollisuus olla aloitteentekijä Euroopan varautuessa Venäjän droonien muodostamaan uhkaan, kokoomusedustaja kirjoittaa.

– Venäjä käyttää drooneja testatakseen, kuinka pitkälle se voi rikkoa rajoja ilman vastareaktiota. Jos kynnys hämärtyy, loukkaukset normalisoituvat ja etenevät askel askeleelta kohti vakavampia provokaatioita. Rajan pitää olla selvä, ei neuvoteltavissa, Limnéll kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Droonit yhdistettynä GPS-häirintään muodostavat vaarallisen yhtälön: ne horjuttavat siviililentojen ja meriliikenteen turvallisuutta ja luovat epävarmuutta koko Itämeren ja Pohjolan alueelle. Tämä on tietoinen strategia, jolla testataan liittouman päättäväisyyttä.

Eduskunnan puolustusvaliokunnassa istuva Limnéll peräänkuuluttaa puolustusliitolta yhteistä linjaa Puolan tapauksen kaltaisten tilanteiden varalle. Lennokit on tarvittaessa voitava ampua alas, hän kirjoittaa.

– Siksi tarvitaan yhteinen NATO-linja: tunnista – varoita – lamauta – ja tarvittaessa ammu alas. Sama sääntö kaikille jäsenmaille, sama kynnys koko pohjoisen ilmatilassa. Näin palautamme ennakoitavuuden ja estämme harmaan vyöhykkeen leviämisen taivaallemme.

Suomessa voitaisiin järjestää monikansallinen harjoitus droonien torjunnassa, kansanedustaja ehdottaa. Suomella on mahdollisuus nousta aloitteentekijäksi, hän kirjoittaa. Osaaminen ja sijainti etulinjassa korostavat Suomen roolia.

– Tämä on testi koko liittokunnalle. Vastaus ratkaisee, jatkuuko Venäjän rajojen rikkominen droneilla ja häirinnällä vai pysähtyykö se selkeään viestiin. Raja on jo olemassa – se on valtakunnan raja. Nyt on tehtävä selväksi, että se pätee myös drooneille.