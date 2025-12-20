Verkkouutiset

Valtavia räjähdyksiä Venäjällä – Ukraina saattoi osua ammusvarastoon

Brjanskin alueella kerrotaan tapahtuneen sarja räjähdyksiä.
Ukrainan väitetään iskeneen venäläiseen ammusvarastoon maiden rajalla sijaitsevalla Brjanskin alueella. Alueen venäläiset sotilaskohteet ovat olleet usein Ukrainan iskujen kohteena.

Telegramissa kiertävien tietojen perusteella isku tapahtui Novozibkovissa. Se sijaitsee noin 45 kilometrin päässä Ukrainan rajasta ja vain reilun 20 kilometrin päässä Valko-Venäjän rajasta.

Ensimmäisiä osumia seuranneiden jälkiräjähdysten perusteella kohteessa oli ampumatarvikkeita. Alta löytyvällä videolla kuuluu räjähdysten ääniä.

Kyseessä on todennäköisesti ollut lennokkihyökkäys. Iskusta ei kuitenkaan ollut vielä lauantaina aamuna julkaistu virallisia tietoja.

