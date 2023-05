”Valtavat tappiot” – hyökkääjän vahvistetaan menettäneen yli 2000 panssarivaunua

Venäjän Ukrainassa kokemia visuaalisesti varmistettuja kalustotappioita seuraavasta Oryx-tietokannasta selviää, että nyt on yksilöity hyökkääjän menettäneen 2002 panssarivaunua, joista 1239 tuhottu, 106 vaurioitunut, 113 hylätty ja 544 päätynyt ukrainalaisten sotasaaliiksi.

St. Andrewsin yliopiston strategian professori, sotatieteilijä Phillips O’Brien arvelee Venäjän todellisten panssarivaunutappioiden olevan vähintään 25 prosenttia enemmän kuin Oryx on pystynyt todentamaan. Silti 2000 menetettyä vaunua on kova tappioluku.

– Nämä tappiot ovat valtavat. Venäjä on menettänyt monta kertaa enemmän kuin Isolla-Britannialla, Ranskalla ja Saksalla on yhteensä. Jopa viisinkertaisesti enemmän.

O’Brien huomauttaa, että erityisesti venäläiset panssarivaunut ovat osoittautuneet haavoittuvaisiksi.

– Näistä tappioista tekee mykistäviä se, että ne on kärsitty juuri silloin, kun venäläiset ovat olleet tekemässä juuri sitä, missä he monien analyysien mukaan olisivat kykeneväisiä – liikkumaan nopeasti ja hyödyntämään läpimurtoja. Venäläiset ovat tuskin liikkuneet lainkaan eteenpäin viimeiseen vuoteen.

Tähän liikkumattomuuteen perustuu myös O’Brienin arvio todellisten vaunutappiolukujen olevan yli neljänneksen suuremmat.

– Kun otetaan huomioon, etteivät venäläiset ole edenneet juurikaan viimeiseen vuoteen, huomattavan osan on tuhotuista vaunuista on oltava linjojen takana. Lisäksi tulee ottaa huomioon rintamalta pois vedetyt vakavasti vahingoittuneet ja korjauskyvyttömät vaunut.

Aiemmin helmikuussa 2023 Verkkouutiset kertoi Venäjän vahvistetusti menettäneen yli 1000 panssarivaunua.

