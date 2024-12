Valtava tulipatsas – Switchblade-drooni räjäytti polttoainejunan

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU kertoo toteuttaneensa onnistuneen iskun Venäjän asevoimien tärkeitä huoltoyhteyksiä vastaan rintaman eteläosissa.

Viikonlopun operaatio tehtiin yhdessä 14. lennokkirykmentin kanssa Zaporizzjan alueella.

Alueella havaittua, yli kymmenen vaunun venäläisjunaa kohti lähetettiin amerikkalainen Switchblade-600-drooni.

AeroVironment Switchblade -räjähdelennokkeja kutsutaan myös ”vaaniviksi ammuksiksi”. Yksittäinen sotilas voi kuljettaa laitetta repussaan ja laukaista sen pienestä putkesta. Edeltäjäänsä suuremman 600-mallin kantama on noin 40 kilometriä, ja se voi pysytellä ilmassa 40 minuuttia ennen iskua.

Videolla näkyy, kuinka Switchblade lähestyy junaa yläviistosta. Infrapunakameralla varustetun tiedustelulennokin videolta näkyy iskun aiheuttama valtava tulipatsas keskellä Zaporizzjan alueen peltomaastoa.

The moment a Switchblade-600 drone struck a Russian fuel train during yesterday's SBU operation in Zaporizhzhia region. In collaboration with the 14th Unmanned Aerial Vehicle Regiment. https://t.co/sd6QOLCKOY pic.twitter.com/DTYZXXT4EC

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 15, 2024