Valtava sähkökatkos Ukrainassa, hätäkatkoja useilla alueilla

Ukrainassa on käynnissä laaja sähkökatkos, joka sai alkunsa häiriöistä Romanian ja Moldovan välisissä sekä Länsi- ja Keski-Ukrainan välisissä siirtoyhteyksissä, kertoo maan energiaministeri Denys Shmyhal. Katkon syistä ei ole toistaiseksi tietoa.

Ukrainalaiset ydinvoimalat toimivat sähkökatkon alkamisen jälkeen alennetulla kapasiteetilla. Lisäksi Kiovassa ja sitä ympäröivällä alueella on otettu käyttöön hätäkatkot. Maan energiayhtiö DTEK:n mukaan vastaavia hätäkatkoksia on käynnissä myös Etelä-Odessan alueella sekä Keski-itäisellä Dnipropetrovskin alueella. Aiheesta kertoo Kyiv Independent.

Valtion sähköverkkoyhtiö Ukrenergon mukaan sähköverkon hätäkorjaustyöt ovat käynnissä. Energiaverkon sähkövaje on kuitenkin edelleen suuri.

– Energiatyöntekijöiden tärkein tehtävä on palauttaa sähköt kriittiseen infrastruktuuriin, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Shmyhalin mukaan sähkönsyöttö kriittiseen infrastruktuuriin on palautettu tänään kello 14 mennessä paikallista aikaa.

Ukrainan rautatiet on ilmoittanut rautateiden sähkötilanteen palanneen normaaliksi keskipäivään mennessä. Junat kulkevat nyt lähes normaalissa aikataulussa.

Monet ukrainalaiset kärsivät sähkökatkon seurauksena sähkö-, lämmitys- ja vesikatkoksista lämpötilan ollessa pakkasen puolella.

Kiovan sotilashallinto ilmoitti tänään aamupäivällä, että kaupungin metroliikenne on tilapäisesti keskeytetty. Paikalliset kertovat mobiiliverkon toimivan huonosti. Myös monen paikallisen yrityksen toiminta on häiriintynyt sähkökatkoksen seurauksena.

Kriittisen infrastruktuurin sähkönsyötön palauduttua seuraavaksi pyritään palauttamaan sähkö asuinrakennuksiin, kommentoi Shmyhal.

Myös Moldovan viranomaiset ovat kertoneet häiröistä sähköverkossa. Maan energiaministeriö raportoi sähköjärjestelmän häiriöistä aamupäivällä, kun yksi keskeisistä sähkönsiirtoyhteyksistä kärsi jänniteongelmista.

Ministeriön mukaan häiriö johtuu Ukrainan energiajärjestelmän vakavista ongelmista. Lisäksi ministeriö toteaa, että Moldovan valtion omistama kantaverkkoyhtiö Moldelectrica on jo palauttanut sähkönjakelun osaan alueista.

Energia-alan tutkimuskeskuksen toimitusjohtaja Oleksandr Hartšenko kertoo Kyiv Independentille, että tekninen vika sai alkunsa Moldovan ja Romanian väliseltä siirtoyhteydeltä.

Ukrainan valtion tullilaitoksen mukaan Ukrainan ja Moldovan välinen raja on toistaiseksi suljettu ajoneuvoilta ja tavaraliikenteeltä Moldovan tulliviranomaisten ”keskustietokantojen häiriön” vuoksi. Rajan uudelleenavaamisen aikataulua ei ole toistaiseksi täsmennetty.