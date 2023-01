”Valtava hyöty hyökkäyksiin” – näitä panssariajoneuvoja Ukraina saa

Yhdysvaltain on kerrottu valmistelevan massiiviseksi luonnehdittua uutta sotilasapupakettia Ukrainalle.

Washington Post -lehden mukaan noin 2,3 miljardin euron arvoinen kokonaisuus sisältää kymmeniä Bradley-rynnäkköpanssarivaunuja ja Stryker-miehistönkuljetusvaunuja. Kahden hallintolähteen mukaan puolustusministeriö Pentagonin tavoitteena on vahvistaa Ukrainan asevoimien kykyä työntää venäläisjoukot pois miehitetyiltä alueilta.

Sodan katsotaan siirtyneen uuteen vaiheeseen, jossa Ukrainan on hyödynnettävä yhä laajemmin usean aselajin yhteistyötä Venäjän valmistelemien puolustusasemien murtamiseksi. Pentagonissa arvioidaan uusien panssariajoneuvojen lisäävän Ukrainan maavoimien tulivoimaa merkittävällä tavalla.

Stryker-miehistönkuljetusvaunuja aiotaan lähettää lähes sata kappaletta. Ukrainalaissotilaille annettavaa laajamittaista koulutusta jatketaan lisäksi Saksassa.

Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertling uskoo aseavun helpottavan Ukrainan tulevia vastahyökkäyksiä. Hän muistelee Twitterissä vuotta 2000, jolloin hän komensi 3. divisioonan alaista panssariyksikköä, joka sai ensimmäisten joukossa käyttöönsä uuden Stryker-ajoneuvon.

Maavoimien esikuntapäällikkö, kenraali Eric Shinseki katsoi ilmakuljetukseen sopivien ajoneuvojen tehostavan taistelukentän tiedustelutoimintaa. Strykerit voisivat viedä jalkaväen etulinjaan nopeasti ja tarjota riittävää tulitukea.

– Oli haastavaa suostutella panssarimiehet luopumaan Abramseistaan ja vaihtamaan ne kevyesti panssaroituihin ”jalkaväkibusseihin”. Mutta he sopeutuivat nopeasti tiedustelun ohjaamiin operaatioihin. Stryker osoitti arvonsa Irakin ja Afganistanin taisteluissa, jolloin erikoisjoukotkin halusivat niitä käyttöönsä, Mark Hertling toteaa.

Strykerit on varustettu raskaalla konekiväärillä, kranaatinheittimellä tai 30 millimetrin tykillä. Eräässä versiossa on 105 millimetrin tykki.

– Strykerin renkaat soveltuvat tela-ajoneuvoja paremmin maanteille, mutta kääntöpuolena ne jäävät jumiin… usein. Ne on yleensä paljon helpompi hinata pois mudasta kuin panssarivaunu. Sotilaat ovat sanoneet, että Strykereita on helpompi ylläpitää, korjata ja pitää toiminnassa. Ja ne kuluttavat paljon vähemmän polttoainetta, Hertling jatkaa.

Perjantaina ilmoitettavan tukipaketin kerrotaan sisältävän lisää Bradley-rynnäkkövaunuja, jotka ovat Strykeriin verrattuna vahvemmin panssaroituja. Ne on varustettu tykillä ja TOW-panssarintorjunta-ohjuksilla. Ukrainalaisia koulutetaan parhaillaan ajoneuvojen käyttöön kahdessa amerikkalaistukikohdassa Saksassa.

– Näiden ajoneuvojen yhdistelmä, HIMARSit, M777-haupitsit ja T-72:t tai muut panssarivaunut merkitsevät koulutetulle Ukrainan armeijalle valtavaa hyötyä hyökkäysoperaatioihin, kenraali sanoo.

Influencing a bunch of tankers to give up their Abrams for a lightly armored "infantry bus" was tough.But they soon learned the power of intel-driven operations.

