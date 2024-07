Mia Laiho: Koirahyökkäyksiin on puututtava lailla

Kansanedustaja Mia Laihon (kok.) mukaan koirahyökkäyksiin tulee puuttua nykyistä voimakkaammin.

Laiho kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että taistelukoirien hallussapitoa ja koirahyökkäysten seuraamuksia tulee tarkentaa lailla.

– On kohtuutonta ja epäinhimillistä, että koiranomistajalla, jonka koira on hyökännyt kahdesti lapsen kimppuun on paremmat oikeudet kuin uhrilla, hän kirjoittaa.

Laiho jakaa päivityksensä ohessa MTV Uutisten artikkelin toukokuussa tapahtuneesta koirahyökkäyksestä, jonka seurauksena kymmenvuotias lapsi sai sairaalahoitoa vaativia vammoja. Artikkelin mukaan poliisi antoi koiran takaisin omistajille, vaikka se oli hyökännyt jo kaksi kertaa lapsen kimppuun.

MTV Uutisten mukaan uhri ja koira asuvat samassa rapussa, eivätkä lapset enää uskalla mennä kotiinsa.

Laihon mukaan koirahyökkäykset ovat toistuva ongelma.

– Koirahyökkäyksiin on voitava puuttua myös lainsäädännöllä, Laiho kirjoittaa.