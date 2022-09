Valtava eteneminen – Ukraina jyrää hyökkääjän asemia

Kansainvälinen sotatutkimusinstituutti ISW kertoo, että ukrainalaiset ovat Harkovan alueen vastahyökkäyksen aikana vapauttaneet venäläismiehityksestä 2500 neliökilometriä syyskuun 9. päivään mennessä. Suomen oloihin suhteutettuna alueen koko vastaa jotakuinkin entistä Itä-Uudenmaan maakuntaa.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu jo kuvia, että ukrainalaiset ovat vallanneet Kupjanskin ja repineet alas Venäjän lipun kaupungintalolta. Oskil-joen ylittävä Kupjanskin silta on pahoin vahingoittunut eivätkä venäläiset voi enää sitä käyttää.

Pohjoisesta etelään sijoittuva Oskilin tekojärvi muodostaa luonnollisen esteen, joten Izjumin kaupungissa ja sen ympärillä olevat joukot uhkaavat jäädä mottiin, jos ukrainalaiset etenevät etelässä.

Venäläinen sotabloggari ja sotilas Romanov kirjoittaa ukrainalaisten kanssa jo otetun yhteen Lymanin edustalla. Lyman sijaitsee Izjumista etelään ja Slovjanskista kaakkoon.

– Venäjän asemat Izjumin ympärillä saattavat romahtaa, jos ukrainalaiset onnistuvat katkaisemaan maata pitkin kulkevat viestintäyhteydet Izjumin pohjois- ja eteläpuolella, kirjoittaa ISW.

Venäläiset sotabloggarit ovat ilmaisseet hermostuneisuuttaan maan johdon, viranomaisten ja asevoimien noudattamaan vaikenemispolitiikkaan, jonka mukaan ukrainalaiset eivät etene ja rintamalla kaikki sujuvat hyvin.

– Kreml kieltäytyy julkisesti huomioimasta Ukrainan menestystä Harkovan alueella, mutta vastahyökkäys on todennäköisesti saanut Venäjän presidentin kutsumaan koolle johtavia Venäjän turvallisuuden ja politiikan virkamiehiä syyskuun yhdeksäntenä.

