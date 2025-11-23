Verkkouutiset

Kreml Moskovassa. LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINEN

Valtapeli kiihtyy – ”Vladimir Putin on menettämässä otettaan”

  • Julkaistu 23.11.2025 | 09:42
  • Päivitetty 23.11.2025 | 12:01
  • Venäjä
Pekka Toveri muistuttaa Kremlin sisäisistä kahinoista.
Valtataistelu Venäjän johdon ytimessä vaikuttaa kiihtyvän. Lyhyen ajan sisällä väitteet ulkoministeri Sergei Lavrovin aseman heikentymisestä ja tiedot asevoimien pääesikunnan päällikkö Valeri Gerasimovin salasuhteesta ovat molemmat pyörineet medioissa. Kokoomuksen europarlamentaarikko, kenraalimajuri evp. Pekka Toverin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on menettämässä otettaan vallankahvasta.

Toveri on jakanut viestipalvelu X:ssä venäläisestä mediasta käännetyn lehtijutun, jossa kerrotaan kuinka pääesikunnan päällikkö, kenraali Gerasimov on jo vuosien ajan hyödyntänyt valta-asemaansa järjestäkseen rakastajattarelleen kovapalkkaisen työpaikan Venäjän puolustushallinnossa.

Tämän tyyppiset paljastukset ovat harvinaisia ja kielivät jonkun Gerasimovin asemaa vastustavan tahon halusta kampittaa hänet.

Verkkouutiset kertoi myös aiemmin ulkoministeri Lavrovin aseman heikentymisestä. Häntä ei esimerkiksi nähty tärkeän Venäjän kansallisen turvallisuusneuvoston kokouksessa eikä hän myöskään johda maansa delegaatiota G20-maiden kokoukseen Etelä-Afrikassa tällä viikolla.

– Valtapeli Kremlissä kertoo, että Putin on menettämässä otettaan. Asemia valmistellaan, jotta ollaan valmiina kun Putinin seuraajaa valitaan, arvioi europarlamentaarikko Toveri X:ssä.

