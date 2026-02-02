Valta horjuu: ”Tšetšeniassa on paljon aseistettuja ihmisiä”

Lähes kahden vuosikymmenen ajan Tšetšenian vaikutusvaltaisin mies heti Venäjän Vladimir Putinin jälkeen on Ramzan Kadyrov on näytellyt Kremlin kannalta hieman hankalaa mutta välttämätöntä roolia. Tšetšenian johtajana esiintyessään Kadyrovin tehtävänä on ollut säilyttää Venäjän kannalta tarpeellinen alueellinen tasapaino ja pitää jännitteitä loitolla.

Nyt sekä Kadyrov että hänen perillisensä kohtaavat terveydellisiä haasteita, mikä korostaa hallinnon luoman seuraajajärjestelmän ja neljännesvuosisadan kestäneen tukipilarin haurautta.

Putin on antanut Kadyrovin johtaa Tšetšeniaa rikollisena valtiona, valvoen laajaa kirjoa ihmisoikeusloukkauksia, kuten salamurhia, kidutusta, katoamisia ja rikoksia LGBT-yhteisöä vastaan, ja rikastuttamalla samalla itseään ja perheenjäseniään. Vastineeksi Kadyrov on tarjonnut Putinille täydellistä uskollisuutta, tukahduttanut sekä demokraattisen että islamistisen opposition ja lähettänyt ainakin 3000 sotilastaan taistelemaan Venäjän puolesta Ukrainaan.

49-vuotiasta Kadyrovia ovat vaivanneet milloin mistäkin julkisuuteen vuotaneet terveyshuolet ainakin viimeiset pari vuotta. Viime kuukausina nämä puheet ovat voimistuneet entisestään.

Joulukuussa riippumaton venäjänkielinen Novaja Gazeta esitti omien tietojensa perusteella, että Kadyrov oli joutunut Moskovassa sairaalaan tultuaan kokoukseen Kremliin. Tammikuussa useat ukrainalaiset uutislähteet kertoivat Kadyrovin kärsivän munuaisten vajaatoiminnasta ja mainitsivat, että sairauden eteneminen on syy hänen julkisten esiintymistensä vähentymiseen.

Näitä mediatietoja ei ole virallisesti vahvistettu, ja Kadyrov on pikemminkin pyrkinyt kumoamaan ne.

Samoihin aikoihin Kadyrovin perhettä on kohdannut toinenkin terveyskriisi. Hänen poikansa ja mahdollinen seuraajansa, 18-vuotias Adam Kadyrov joutui pääkaupunki Groznyissa tammikuun lopulla ketjukolarissa auto-onnettomuteen. Adamin vammat eivät Novaja Gazetan mukaan ole hengenvaarallisia. Lisäksi hänen henkivartijatiiminsä jäseniä loukkaantui ja kaikki lennätettiin Moskovaan hoidettaviksi.

Poliittinen analyytikko Ruslan Aisin sanoi Financial Timesille, että Tšetšenian johtajan terveys on nyt poliittinen ongelma sekä hänen kotimaassaan luomalleen hallinnolle että Kremlille. Aisinin mukaan koko Kadyrovin rakentama poliittinen arkkitehtuuri on romahduksen partaalla.

— Putinin järjestelmä on melko hauras. Se vaikuttaa vahvalta diktatuurilta, mutta jokaisella diktatuurilla on heikkoutensa. Ja Kaukasus on niiden heikoin kohta.

Kadyrov on toistuvasti torjunut terveyttään koskevat spekulaatiot julkaisemalla videoita selfie- ja muita videoita itsestään Telegram-kanavallaan. FT:n mukaan Prahan Kaarlen yliopistossa toimiva turvallisuustutkimuksen professori Emil Aslan sanoi, että näistä videoista kävi selvästi ilmi, että Kadyrovin terveys on heikentynyt selkeästi. Liikkeet ovat hitaita, ulkonäkö on muuttunut. Lisäksi Kadyrov käyttää nykyään kävelykeppiä.

Adam Kadyrov, Ramzan Kadyrovin kolmas poika, on puolestaan ylennetty toistuvasti erilaisiin tehtäviin viime vuoden aikana.

Adam tuli ensimmäisen kerran tunnetuksi 15-vuotiaana, kun verkossa levisi video, jossa hän pahoinpiteli raa’asti venäläistä vankia, jota oli syytetty Koraanin polttamisesta.

Tapauksen jälkeen nuori Adam palkittiin Tšetšenian tasavallan sankari -arvonimellä ja nimitettiin isänsä turvallisuuspalvelun johtajaksi. Viime vuonna hänet nimitettiin Tšetšenian turvallisuusneuvoston sihteeriksi, ja hän otti haltuunsa alueen veroviranomaisen ja lainvalvonnan.

Tätä nimitysvyöryä on pidetty todisteena siitä, että Adamin tähti on nousussa.

Vaikka teini-Adamin isä kuolisi, hän olisi silti vielä lukuisien vuosien päässä kelpoisuudesta johtaa Tšetšeniaa. Tehtävälle on nimittäin alaikäraja, ja se on 30 vuotta.

Toisaalta: näin hänen isänsä Ramzan myös aloitti uransa Tšetšenian johtajana. Vuonna 1976 syntynyt Ramzan oli 28-vuotias, kun hänen isänsä, mufti ja presidentti Ahmat Kadyrov surmattiin pommi-iskussa vuonna 2004. Ramzanista tuli ensin varapääministeri, sitten pääministeri, ja 30 vuotta täytettyään Tšetšenian johtaja.

Adam Kadyrovilla olisi vallanperimykseen noin kymmenen vuotta enemmän aikaa, ja siksi FT:n haastattelema analyytikko Ruslan Aisin epäileekin menettelyn järkevyyttä. Aisin arvioi, että lähikuukausina tullaan näkemään noin paraatin verran Tšetšenian hallinnon kermaa, jotka kaikki pyrkivät esiintymään Kremlin silmissä parhaina mahdollisina Ramzan Kadyrovin seuraajana tai edes muina vallan jatkajina.

— Kukaan ei halua ylivoimaista estettä tai valtatyhjiötä. Mutta se ei tarkoita, että kaikki sujuisi Kremlin haluamalla tavalla. Tšetšeniassa on paljon aseistettuja ihmisiä, Aisin pohdiskeli.

— Ei ole mitään takeita siitä, etteikö Kadyrovin lähdön myötä syntyisi uusi konflikti.