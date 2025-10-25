Verkkouutiset

Helsingin pörssi on vahvistunut viimeisen vuoden aikana. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

”Valopilkkuja synkkyyden keskellä”

  • Julkaistu 25.10.2025 | 12:32
  • Päivitetty 25.10.2025 | 12:32
Asiantuntijat näkevät taloudessa useita positiviisia merkkejä.
Suomen taloudellisessa tilanteessa on synkästä yleiskuvasta huolimatta havaittavissa useita positiivisia tekijöitä. Jopa länsinaapuri Ruotsiin verrattuna moni asia on meillä paremmin. Näin arvioi Työn ja talouden tutkimus Laboren johtaja Mika Maliranta. 

Malirannan mukaan kyse on ”valopilkuista synkkyyden keskellä”. Hän viittaa viestipalvelu X:ssä jakamassaan viestissä Ylen haastatteluun, jossa Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkija Ilja Kavonius nostaa esille useita seikkoja Suomen taloudesta, jotka ovat paremmin kuin Ruotsissa.

– Keskivertoruotsalaisella menee monessa mielessä huonommin kuin keskivertosuomalaisella, Kavonius toteaa.

Vaikka bruttokansantuotteessa Ruotsi on Suomea edellä, ei tämä kerro tutkijan mukaan koko tarinaa. Hänestä kotitalouksien taloustilannetta pitäisi tarkastella laajemmin kuten tulojen, kulutuksen, varallisuuden ja niiden jakautumisen näkökulmasta. Näillä mittareilla Suomi jo pärjääkin länsinaapurille.

Laboren Maliranta yhtyy arvioon positiivisista merkeistä. Samalla näkemystä myös haastetaan. Esimerkiksi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju ei usko tarkasteltavan mittarin olevan oikea.

– Kun vaan ymmärrettäisiin että Suomen ongelma ei olekaan ihmisten tulojen kehityksessä vaan yritysten kyvyssä luoda arvonlisää, Kangasharju vastaa Malirannalle X:ssä.

Hän on jakanut vastauksensa kanssa taulukon, josta käy ilmi, ettei suomalaisten yritysten luoma arvonlisä suhteutettuna väkilukuun ole oikaistuna kasvanut sitten vuoden 2008.

