Valmiina hyökkäykseen – Hizbollahin suuri maanalainen kompleksi räjäytettiin

Israelin asevoimat (IDF) aloitti lokakuun alussa maaoperaation Libanonin eteläosissa. Tavoitteena on heikentää Iranin tukemaa Hizbollah-järjestöä, joka on pommittanut Israelin pohjoisosia viime vuoden lokakuusta lähtien.

Israel on vaatinut vuoden 2006 sodan lopettaneen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman toimeenpanoa. Sen mukaan Hizbollahin pitäisi vetäytyä Litani-joen pohjoispuolelle.

IDF:n mukaan yli 40 sen sotilasta on saanut surmansa ja yli 140 haavoittunut kuukauden kestäneissä taisteluissa. Merkava-panssarivaunuja on tuhoutunut yli 20 kappaletta. Hizbollah julkaisi hiljattain videon, jossa näytettiin panssarivaunujen tuhoamista iranilaisvalmisteisilla Almas-ohjuksilla.

Asiantuntijoiden mukaan Libanonin eteläosien vuoristoinen maasto antaa etulyöntiaseman puolustajalle. Hizbollah on valmistellut alueelle runsaasti tunneleita ja muita väijytyksiin sopivia puolustusasemia.

Tuoreimmista tappioista ilmoitettiin viikonloppuna, jolloin viiden reserviläissotilaan kerrottiin kuolleen ja 14 loukkaantuneen taistelussa Hizbollahia vastaan Libanonin eteläosissa sijaitsevassa kylässä. Israelin pohjoisosia vastaan on laukaistu viime päivinä kymmeniä räjähdedrooneja ja raketteja.

Israel tuhosi lisäksi suuren maanalaisen tunnelikompleksin Libanonin kaakkoisosissa. Sotaa seuraavan ISW-tutkimuslaitoksen mukaan sen sijainti, koko ja rakenne viittaavat siihen, että se oli suunniteltu Israeliin kohdistuvia hyökkäysoperaatioita varten.

Lebanon: The IDF destroyed a large underground Lebanese Hezbollah complex in southeastern Lebanon. The location, size, sophistication, and structure of the complex suggested that it was meant for offensive operations against Israel. (1/2) https://t.co/2p0yvTsOMS pic.twitter.com/1fTaHFEgHv

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) October 27, 2024