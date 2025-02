Valkoisen talon ystävänpäiväkortti: Tule maahan laittomasti, karkotamme sinut

Valkoinen talo on julkaissut viestipalvelu X:ssä ystävänpäiväkortin, joka on varustettu karkoituksia käsittelevällä runolla.

Pinkissä kortissa komeilevat vaaleanpunaisella taustalla sekä sydänten ympäröimänä presidentti Donald Trump ja Tom Homan. Kaksikon alapuolella on lyhyt runo.

– Roses are red, violets are blue, come here illegally and we’ll deport you, runossa lausutaan.

Suomeksi runo kuuluisi seuraavasti:

– Ruusut ovat punaisia, orvokit sinisiä, tule tänne laittomasti ja karkoitamme sinut.

Kortissa esiintyvä Homan on entinen Yhdysvaltain maahanmuuttovirasto ICEn ylijohtaja, jonka Trump on ristinyt uudeksi ”rajatsaariksi”. Homanin on tarkoitus olla vastuussa kaikista Yhdysvaltain maa- ja merirajoista.

Trump on antanut Homanille myös tehtäväksi järjestää kaikkien Yhdysvalloissa laittomasti olevien karkoitukset takaisin kotimaihinsa. Presidentti on aiemmin ilmoittanut tavoitteekseen käynnistää laajimman karkoitusoperaation maan historiassa.

– Olen tuntenut Tomin jo pitkään. Ei ole ketään, joka hoitaisi rajojemme vartioinnin ja valvomisen paremmin, Trump kommentoi aiemmin marraskuussa.