Valkoinen talo tekstaili vahingossa salaisia sotasuunnitelmia toimittajalle

Presidentti Donald Trumpin hallinnon suunnitelmat iskeä huthi-kapinallisia vastaan Jemenissä jaettiin vahingossa amerikkalaislehti The Atlanticin päätoimittaja Jeffrey Goldbergille.

Päätoimittaja kirjoittaa tulleensa yllättäen lisätyksi viestipalvelu Signalin huippusalaiseen ryhmäkeskusteluun, jossa Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance, ulkoministeri Marco Rubio, puolustusministeri Pete Hegseth, kansallinen tiedustelujohtaja Tulsi Gabbard ja kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Mike Waltz ja muut korkeat virkamiehet keskustelivat tulevasta iskusta.

Yhdysvaltain iskut alkoivat 15. maaliskuuta. Goldberg kertoo saaneensa 11. maaliskuuta Signalissa viestipyynnön henkilöltä, joka esittäytyi Mike Waltziksi. Päätoimittaja hyväksyi pyynnön, vaikka hän epäilikin jonkun vain esiintyvän kansallisen turvallisuuden neuvonantajana.

Kaksi päivää myöhemmin Goldberg kuitenkin lisättiin ryhmäkeskusteluun, jossa jaettiin arkaluonteisia tietoja tulevasta sotilasoperaatiosta.

– Maailma sai tietää hieman ennen kello 14:00 itäistä aikaa 15. maaliskuuta, että Yhdysvallat pommitti huthi-kohteita ympäri Jemeniä. Minä kuitenkin tiesin kaksi tuntia ennen ensimmäisten pommien räjähtämistä, että hyökkäys saattaa olla tulossa. Syynä tähän oli se, että puolustusministeri Pete Hegseth oli lähettänyt minulle sotasuunnitelman tekstiviestinä kello 11:44. Suunnitelmaan sisältyi tarkat tiedot asepaketeista, kohteista ja ajoituksesta, päätoimittaja Golberg kirjoittaa.

Hän kertoo aluksi epäilleensä, että keskusteluryhmä ei ole aito ja että se on disinformaatiokampanjaa.

Kansallisen turvallisuusneuvoston tiedottaja Brian Hughes on kuitenkin vahvistanut The Atlanticille viestien olevan aitoja.

– Tämä näyttää olevan aito viestiketju, ja tutkimme, kuinka vahingossa lisätty numero päätyi ketjuun.

