Valko-Venäjän yhteisjoukoissa reserviläisiä ja lähes tuhoutuneita yksiköitä

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka ilmoitti alkuviikosta sopineensa Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa uusien ”alueellisten yhteisjoukkojen” perustamisesta.

Luhashenkan mukaan osasto otettaisiin käyttöön tietyn uhkatason ylittyessä.

Lausunnot ovat herättäneet huolia siitä, että Valko-Venäjä voisi olla liittymässä mukaan Ukrainan sotaan Vladimir Putinin painostuksesta. Monet asiantuntijat ovat toisaalta epäilleet maan asevoimien taistelukykyä. Sotatoimet voisivat aiheuttaa sisäisiä levottomuuksia ja jopa kaataa Aljaksandr Lukashenkan epäsuositun hallinnon.

Puolustusalan Rochan Consulting -yhtiön analyytikko Konrad Muzyka huomauttaa, että samankaltainen alueellinen joukko-osasto perustettiin jo vuonna 1998. Venäjän puolelta siihen kuului 1. kaartin panssariarmeija, 20. armeija ja maahanlaskujoukkojen eli VDV:n yksiköitä.

Kaikki näistä ovat kärsineet erittäin kovia tappioita Ukrainan rintamalla, ja niiden taistelukykyä on pidetty vähintäänkin kyseenalaisena.

Venäjä tulee todennäköisesti lähettämään maanantaina ilmoitettuihin uusiin yhteisjoukkoihin reserviläisiä.

– Luhashenka voisi vihdoin sanoa, että valkovenäläisten ja venäläisten yksiköiden kyvykkyydet ovat samalla tasolla. Ja hän olisi luultavasti oikeassa, Muzyka sanoo.

