Valko-Venäjä siirtää tankkeja ja joukkoja Ukrainan rajalle

Valko-Venäjä siirtää panssarivaunuja ja joukkoja Ukrainan rajalle. Valko-Venäjän puolustusministeriö on julkaissut videomateriaalia väitetysti rajan lähelle siirtyvistä joukoista (alla).

Valtiollisen Belta-uutistoimiston mukaan kalustoa on siirretty rautateillä ”osoitetuille alueille”. Valko-Venäjän propagandamediat kertoivat aiemmin diktaattori Aljaksandr Lukashenkan käskeneen asevoimia vahvistamaan Homjeliin ja Mazyriin sijoitettuja joukkoja. Alueet ovat maan eteläosissa Ukrainan rajan tuntumassa.

Joukkojen tehtäväksi kerrotaan ”vastaaminen mahdollisiin provokaatioihin”.

Valko-Venäjä on väittänyt ampuneensa alas ukrainalaisia lennokkeja alueellaan.

Belarus is allegedly moving tanks and armored vehicles to the border with Ukraine.

Lukashenko announced this decision after Ukrainian drones allegedly flew into the country yesterday.

This is unlikely anything but sabre rattling. Vitally, Belarus authorised Russia to use its… pic.twitter.com/N3Xo7ZAbRu

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 11, 2024