Valkea joulu näyttää yhä todennäköisemmältä

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF on julkaissut uuden kuukausiennusteen.

Etelään ennustetaan jouluviikolle hieman tavanomaista kylmempää säätä. Pohjoisessa viikon keskilämpötila on ajankohdalle tavanomainen.

– Aiemmin jouluviikon ennuste oli lauha, mutta nyt jouluviikon värit ovat alkaneet kääntyä kuukausiennustekartalla ”sinisempään” suuntaan. Sään ennustettavuus kuitenkin heikkenee nopeasti 16. joulukuuta alkavan viikon jälkeen, toteaa meteorologi Joanna Rinne Forecan blogissa.

Ennen joulua tulee ajoittaisi runsaita lumisateita, mutta etenkin paikoin etelässä ja lännessä osa sateista on ennusteiden mukaan vettä ja räntää.

– Joulun väri ei vielä kuukausiennustekartoilta ole ennustettavissa, vaikka valkoinen joulu on varsin todennäköinen suuressa osassa maata. Etelä- ja länsirannikolla joulun väri on epävarmin. Joulua edeltävään viikonloppuun yltävien päivittäisennusteiden perusteella näyttäisi todennäköiseltä, että joulua edeltävänä viikonloppuna lunta olisi suurimmassa osassa maata, mutta aivan etelä- ja lounaisrannikolla tilanne on vielä epävarma viikonlopun 14.–15. joulukuuta ja 16. joulukuuta alkavan viikon ajoittain lauhan sään ja vesisateiden takia, Rinne sanoo.