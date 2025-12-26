Välittäjät purkavat kiukkuaan asuntokaupan pullonkaulasta – ”Pankin silmissä arvottomia”

Kiinteistönvälityksen ammattilaiset kertovat näkemyksistään vuodelle 2026 markkinaraadissa, jonka tuloksia Verkkouutiset sai Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:ltä (SKVL).

Raadin välittäjät eri alueilta katsovat, että pulaa on tällä hetkellä 2000-luvulla tai sen jälkeen rakennetuista omakotitaloista sekä uudisomakotitaloista. Reippainta ylitarjontaa puolestaan on pienistä kerrostaloasunnoista sekä vanhoista omakotitaloista.

Odotukset ensi vuodesta vaihtelevat kommenteissa välillä ”ei merkittävää parannusta loppuvuoteen nähden” aina ”huomattavasti parempaan”.

– Asuntokaupan osalta odotamme volyymin kasvua vuonna 2026, mutta sen vaikutus mahdolliseen hintatasoon on iso kysymysmerkki. Oletus on, että markkinoilla on niin sanotusti patoutunutta myyntihalukkuutta, arvioi välittäjä Porvoosta.

– Rahoituksen kanssa moni saa taistella edelleen, pankit ovat nihkeitä rahoittamaan remonttia vaativia kohteita, joita puolestaan markkinoilla on nyt runsaasti, sanoo puolestaan päijäthämäläinen välittäjä.

– Maksukykyä monella löytyy huomattavasti kalliimpiinkin kohteisiin, mutta pankkien linjaus mikä kelpaa vakuudeksi ja mikä ei, on kiristynyt huomattavasti ja monesti siinä ei tunnu olevan logiikkaa edes, hän jatkaa.

Rahoituksen nimesi merkittäväksi asuntokauppojen pullonkaulaksi myös valtaosa välittäjistä SKVL:n laajemmassa kyselyssä joulukuun alussa, johon vastauksia tuli yli 280.

Eräs välittäjä kuvaili kyselyssä, että pankki voi vetäytyä rahoituksesta hyvinkin pienissä summissa ja useassa tapauksessa lisävakuuskaan ei mahdollista lainaa.

– Alle 50000 euron kohteet (kiinteistöt) ovat pankin silmissä arvottomia ja näiden ostajilla pitää olla rahat valmiina tai jokin muu hyväksytty vakuus. Halvat kohteet jäävät myymättä tai niiden hinta putoaa todella alas, jos kohteista on pakko päästä eroon.

– Talot seisoo myymättä, ellei jollain ole pankkitilillä rahoja valmiina – ja sittenhän vasta se varojen alkuperäpaperisota alkaa, jos on ne rahat säästettynä! toinen huomauttaa.

Välittäjien mukaan kielteisiä lainapäätöksiä tehdään varsin kaavamaisesti. Lisäksi asian saattaa ratkaista etänä pankkivirkailija, joka ei ole perillä alueen asuntomarkkinoista.

– Pankki sanoi asiakkaille, että valesokkelitaloon kaava-alueella (ei akuutteja vikoja, vaikka riskirakenne toki) eivät anna euroakaan lainaa, koska talo on arvoton, eivätkä saa realisoitua heti jos tarve tulee.

Aina ei syynä ole myöskään se, että talo olisi vanha.

– Pienen rakennusliikkeen valmiiksi rakentamaa ja lopputarkastamaa kohdetta ei lainoiteta, pitäisi olla isompi firma, yhdessä avovastauksessa sanotaan.

Pankkia moititaan hitaudesta niin lainalupausten kuin ajansaannin kanssa. Ostopäätöksestä kaupantekoon kestää kauemmin kuin koskaan, yksi kertoo. Toisen mukaan hidasta on myös sähköisen DIAS-kaupantekojärjestelmän kanssa.

– Tuntuu tylsältä näin provisiopalkkalaisena, kun asiat eivät etene, etkä voi siihen itse vaikuttaa. Voi olla tilanteita, että kuun ensimmäisenä päivänä on tarjous hyväksytty, eikä kauppaa voida tehdä saman kuun aikana ja palkka jää siltä kuulta saamatta kaupasta. Pankkilaisten pitäisi olla myös provisiopalkkalaisia niin jo alkaisi tapahtumaan, eräs välittäjä tiivistää tunnelmansa.

