”Mitään ei ole opittu” – Pekka Toverin mukaan tilanteemme muistuttaa 1930-lukua

Yhdysvaltalaisen huippututkijan Andrew Michtan mukaan länsi on häviämässä taistelun Venäjää vastaan. Sosiaalisessa mediassa julkaisemassaan kirjoituksessaan hän arvostelee etenkin Naton ja Euroopan unionin toimintaa Venäjän Puolaan tekemän droonihyökkäyksen jälkeen.

Michtan mukaan länsi on viime vuosikymmeninä menettänyt myös suurimman osan voimastaan puolustaa itseään. Hänen mukaansa lännessä ei olla enää kyvykkäitä edes hyväksymään vaaroja ja olemaan valmiita taistelemaan. Michtan mielestä Venäjän Puolaan tekemä droonihyökkäys osoitti myös, kuinka tehottomaksi Naton ja Euroopan yhteinen puolustus on käynyt.

Kokoomuksen europarlamentaarikko ja Puolustusvoimien pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri sanoo olevansa ”valitettavasti täysin samaa mieltä”.

– En tosin ole yhtä pessimistinen lopputuloksen suhteen. Kun länsi lopulta alkaa taistelemaan, jälki tulee olemaan rumaa diktatuurien kannalta, Toveri kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Toverin mukaan tilanne on kuten 1930-luvulla. Hän viittaa tapahtumiin ennen toista maailmansotaa, jolloin länsi antoi liian paljon periksi Adolf Hitlerin johtamalle natsi-Saksalle.

– Mutta kun lopulta länsi löysi selkärankansa, Hitlerille kävi huonosti. Hinta oli vain lännelle paljon isompi, kuin jos olisi toimittu ajoissa, Toveri toteaa.

Hän näkee tilanteessa paljon yhtymäkohtia nykyaikaan. Nyt natsi-Saksan sijasta länsi on myötäillyt liian kauan Vladimir Putinin johtamalle Venäjälle.

– Valitettavasti mitään ei ole opittu, hän toteaa.