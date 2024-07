Valiokunnan mietintö valmistui, rajalaki etenee täysistuntoon

Eduskunnan hallintovaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä rajalaista.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esityksen. Ehdotettu laki on määräaikainen ja se on voimassa yhden vuoden lain voimaantulosta.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Hallintovaliokunta katsoo, että Suomen on varauduttava siihen, että maahantulon välineellistämisellä painostaminen jatkuu pitkäaikaisesti ja että se saa aiempaa laajempia ja vakavampia muotoja.

Valiokunta pitää välttämättömänä, että ulkoisten toimijoiden mahdollisuudet käyttää muuttoliikettä Suomeen ja Euroopan unioniin kohdistuvan vihamielisen vaikuttamisen välineenä kyetään mahdollisimman tehokkaasti estämään.

Hallintovaliokunta korostaa, että ehdotettu lainsäädäntö koskee tilannetta, jossa vieras valtio pyrkii vihamielisesti vaikuttamaan Suomeen maahantulijoita hyväksikäyttämällä. Tarve rajoituspäätöksen tekemiselle todetaan yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa. Päätöksen voi tehdä enintään kuukauden ajaksi kerrallaan.

Pääsääntönä mietinnön mukaan on, että valtioneuvoston päätöksen tarkoittamalla alueella henkilön maahanpääsy estetään ja jo maahan päässyt henkilö poistetaan maasta. Maahantulijan kansainvälistä suojelua koskeva hakemus otetaan kuitenkin vastaan tietyissä poikkeustapauksissa. Sellaisia ovat, kun se on välttämätöntä lapsen, vammaisen henkilön tai muun erityisen haavoittuvassa asemassa olevan henkilön oikeuksien turvaamiseksi. Hakemus otetaan vastaan myös, jos on ilmeistä, että henkilö on todellisessa vaarassa joutua kuolemanrangaistuksen, kidutuksen tai muun ihmisarvoa loukkaavan kohtelun kohteeksi ensisijaisesti valtiossa, josta hän on saapunut Suomeen.

Laissa säädetään myös toimivaltuuksista sellaisten poikkeuksellisten tilanteiden varalle, joissa Suomeen pyritään tunkeutumaan väkivaltaa tai henkilöiden suurta lukumäärää hyväksi käyttäen.

Hallintovaliokunta toteaa ehdotetun lain olevan sisällöltään poikkeuksellinen. Lakiehdotuksessa on mietinnön mukaan kysymys demokraattisen oikeusvaltion puolustautumisesta vakavan itsemääräämisoikeuden ja kansallisen turvallisuuden uhkan muodostavaa vieraan valtion vihamielistä vaikuttamista ja painostamista vastaan.

Hallintovaliokunta korostaa, että laki säädetään oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti. Valiokunta pitää erittäin tärkeänä näkökohtana, että ehdotetulla lainsäädännöllä pyritään ennalta ehkäisemään maahantulon välineellistämistä hybridivaikuttamisen keinona. Tarkoituksena on mietinnön mukaan viestiä siitä, että Suomi ei hyväksy eikä salli välineellistämistä ja sen avulla tapahtuvia itsemääräämisoikeuden ja kansallisen turvallisuuden horjuttamisyrityksiä. Tarkoituksena on myös lähettää viesti maahan pyrkijöiden lähtömaihin. Tällä pyritään ehkäisemään sitä, etteivät kolmansien maiden kansalaiset joudu Venäjän hybridivaikuttamisen välineiksi.

Vasemmistoliitto ja vihreät jättivät mietintöön vastalauseen, jossa esitetään esityksen hylkäämistä.

Rajalaki on ensimmäisessä käsittelyssä eduskunnan täysistunnossa tiistaina. Äänestykset saattavat olla perjantaina.