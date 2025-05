Valiokunnalta vihreää valoa valkoposkihanhien metsästykselle

Hallituksen tavoitteena on siirtää valkoposkihanhi lintudirektiivin tiukasti suojeltujen lajien listalta metsästettäväksi lajiksi. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta kannattaa lausunnossaan ehdotettuja muutoksia.

Valiokunta katsoo saamansa selvityksen perusteella, että valkoposkihanhen maataloudelle aiheuttamia vahinkoja voidaan tehokkaasti vähentää vain niiden kantaa rajoittavan metsästyksen avulla.

– Asiantuntijakuulemisessa on tuotu esiin, että valkoposkihanhi on nykyisin Euroopan runsaslukuisin hanhilaji. Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) arvion mukaan valkoposkihanhen populaatio on elinvoimainen, valiokunnan lausunnossa sanotaan.

Valkoposkihanhen ylivoimaisesti suurin osapopulaatio on Venäjän arktisen alueen pesimäkanta, jonka kanta-arvio on 1,5 miljoonaa yksilöä. Populaatio kasvaa kasvaa 8-10 prosentin vuosivauhtia. Sen seurauksena lajin talvehtimis- ja ruokailualueet laajenevat entisestään.

– Osa Venäjän arktisen alueen pesimäkannasta pysähtyy ruokailemaan Kaakkois-Suomen pelloilla. Kevät- ja syysmuuton aikaisesta ruokailusta aiheutuu laajoja vahinkoja Suomen maataloudelle. Valiokunnan saamissa lausunnoissa on tuotu esiin, että valkoposkihanhi aiheuttaa vahinkoja talvehtimisalueillaan ja koko muuttoreitin varrella, lausunnossa kerrotaan.

Suomen kautta muuttavien hanhien lukumäärän kasvaessa niiden aiheuttamista satovahingoista maksettavien korvausten määrä on tasaisesti kasvanut. Valiokunnan mukaan kuluvalla vuosikymmenellä vahingot ovat vuosittain koskeneet noin 5 000-10 000 hehtaaria maatalousmaata.

– Tilanne on huolestuttava paitsi huoltovarmuuden, erityisesti kotimaisen rehuntuotannon ja kotieläintalouden kannalta, myös Suomen strategisen autonomian tavoitteiden kannalta, valiokunta toteaa.

Valtioneuvoston selvitys koskee myös merimetson metsästyksen sallimista. Tätä valiokunta kannattaa myös.