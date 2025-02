Vakuutusyhtiö havaitsi ikävän ilmiön talvilomien aikana

Talvilomaviikot olivat viime vuonna liukastumis- ja kaatumistapaturmien huippuviikkojen joukossa, selviää vakuutusyhtiö Lähitapiolan yksityisen tapaturmavakuutuksen vahinkotiedoista. Noin puolet talvilomaviikkojen tapaturmista oli liukastumisia tai kaatumisia.

– Lomalla on aikaa liikkua ja harrastaa talvilajeja, ja olosuhteet ovat tähän aikaan vuodesta usein liukkaat. Yksi talviloman vaaran paikka on se hetki, kun hiihtämään mennessä kävelee esimerkiksi parkkipaikalta ladulle tai sieltä pois: liukas maa, jalassa monot ja sylissä sukset ja sauvat ovat vaaran paikka, joka johtaa herkästi liukastumiseen, sanoo Lähitapiolan terveysvakuuttamisen kehitysjohtaja Laura Miettunen tiedotteessa.

Liukastumiset ovat ylipäätään talvikuukausina yleisimpien vakuutusyhtiöiden korvaamien henkilövahinkojen joukossa. Lähitapiolan teettämän Arjen katsaus -kyselyn mukaan jopa 60 prosenttia suomalaisista on joskus kaatunut kävellessään liukkailla. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Kantar Public (nykyinen Verian).

Liukastuessa tai kaatuessa sattuu usein polveen, olkapäähän tai ranteeseen. Myös nilkat, kädet ja selkä ottavat herkästi osumaa. Esimerkiksi polven liukastumis- tai kaatumistapaturman keskivahinko on yli 800 euroa. Pahimmillaan liukastumisvahinkojen kustannukset voivat nousta jopa kymmeniin tuhansiin euroihin ja johtaa pitkään kuntoutukseen. Vakavimmat vammat liittyvät usein tilanteisiin, joissa pää osuu kovaan maahan.

Suurin osa vammoista on lieviä. Iso osa olisi helposti ennaltaehkäistävissä, Miettunen sanoo.

– Lieväkin liukastumisvamma voi pistää hiihtoloman suunnitelmat äkkiä uusiksi. Yksi tehokkaimmista keinoista ehkäistä liukastumisia on käyttää nastakenkiä tai -pohjallisia aina, kun ulkona on liukasta – myös silloin, kun lähtee ”vain nopeasti” vaikkapa hakemaan postia tai viemään koiraa ulos. Toinen, vielä yksinkertaisempi keino on välttää kiirettä eli varata riittävästi aikaa, jotta ehtii katsoa mihin astuu ja kulkea varovaisesti. Kolmas on pihan ja pihatien hiekoittaminen.

Kypärä päähän rinteessä

Talviurheilulajeissa eniten tapaturmia sattuu suosituimmissa lajeissa, kuten murtomaahiihdossa, laskettelussa ja jääkiekossa ja lapsille pulkkamäessä.

Hiihtovahingot ovat usein lieviä venähdyksiä tai murtumia, kun taas esimerkiksi laskettelussa ja lumilautailussa sattuu selvästi enemmän vakavampiakin vahinkoja. Laskettelu- ja lumilautailutapaturmille tyypillistä ovat kova vauhti ja tilanteen ennalta-arvaamattomuus. Rinteessä liukkaus, lumiolosuhteet ja muut laskijat tuovat tilanteisiin omat haasteensa.

– Ladut ja rinteet kannattaa aina valita oman taitotasonsa mukaan. Kannattaa myös lopettaa ajoissa: moni satunnainen laskija ei ole tottunut viettämään koko päivää rinteessä, jolloin juuri viimeinen lasku voi olla se vaarallisin, kun väsymys painaa jo eivätkä tasapaino ja keskittyminen enää pelaa. Paras tapa ehkäistä vakavia pään alueen vammoja on käyttää kypärää, Miettunen sanoo.

Miettunen kehottaa tarkistamaan ennen talvilomalle lähtöä, että tapaturmavakuutus on voimassa ja sen turvan taso on sopiva omiin tarpeisiin.

– Jos haluaa suunnata esimerkiksi laskettelemaan merkittyjen rinteiden ulkopuolelle tai jääkiipeilemään, on hyvä huomioida, että näihin tarvitsee erillisen urheiluturvan, joka kattaa myös riskialttiita lajeja.

Lähitapiolan teettämään kyselyyn vastasi 5 227 henkilöä 11.–26. toukokuuta 2023 välisenä aikana. Vastaajat edustavat Manner-Suomen 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Haastattelut kerättiin Gallup Forumissa. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on 1,3 prosenttiyksikköä koko aineiston tasolla.