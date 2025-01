Vakoojaksi paljastunut virolainen tekee töitä suomalaiselle asianajotoimistolle

Virolainen entinen yrittäjä ja kansallisen tason golffari Gerli Mutso sai vuonna 2022 kahdeksan ja puolen vuoden vankeustuomion vakoilusta Kiinan hyväksi. Tuomion mukaan Mutso oli kerännyt tietoja muun muassa merenkulusta ja kyberturvallisuudesta Kiinan sotilastiedustelulle.

Mutso on suorittanut tuomiotaan Tallinnan vankilassa. Puolet on jo takana, joten hän on hakenut ennenaikaista vapautusta ja pääsyä sähköiseen valvontaan.

– Haluan kääntää uuden sivun ja jatkaa elämääni eteenpäin. Tukea läheisiäni vaikeina aikoina. Haluan ansaita oman eläkkeeni, jotta en ole taakka läheisilleni ja yhteiskunnalle, Mutso sai virolaisen Delfi -uutissivuston mukaan oikeuden istunnossa.

– Ei, en voi tunnustaa syyllisyyttäni. Olen kuitenkin suorittanut tuomiotani ja ymmärtänyt, mikä tähän on voinut johtaa, hän kertoi oikeudessa teoistaan.

– Tavoitteena ei ole koskaan ollut valtionvastainen toiminta, hän lisäsi.

Ylen MOT-ohjelma kertoi hiljattain, että Mutso on viettänyt paljon aikaa Suomessa. Hän kertoi MOT-toimitukselle, että Suomessa asuva liikemies esitteli hänet Kiinan tiedustelupalvelun edustajille. Kyseinen henkilö on Suomen kansalainen.

Ennenaikaista vapautusta käsittelevässä oikeuden istunnossa Mutso paljasti, että hänellä on yhä tiiviit yhteydet Suomeen. Hän jopa tekee vankilasta käsin käännöstöitä suomalaiselle asianajotoimistolle.

– Työhöni kuuluu asiakirjojen kääntäminen, hän kertoi.

Mutso kertoi, että asianajotoimistossa on hänelle töitä, jos hän vapautuu vankilasta.

– Voin tehdä etätyötä, hän kertoi ja sanoi voivansa jäädä Viroon.

Mutso sanoi haluavansa myös suorittaa auktorisoidun kääntäjän tutkinnon Tampereen yliopistossa ja suorittaa suomen kielen ylimmän C2-tason kokeen.

– Kaiken tämän voi tehdä kotona tietokoneella etäopetuksessa, hän kertoi.

– Tavoitteenani on laajentaa työmarkkinoilla mahdollisuuksiani, jotka ovat kaventuneet nykyisen rikosrangaistuksen takia.

Tallinnan vankila ei ole puoltanut Mutson hakemusta. Vankilaviranomaisten mukaan Mutson kohdalla on riski karkaamisesta. Oikeus päättää asiasta myöhemmin.