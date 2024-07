”Väkivallalla ei ole sijaa demokratiassa” – Salamurhayritys järkyttää laajalti

Republikaaniehdokas Donald Trumpia ammuttiin kampanjatilaisuudessa Pennsylvaniassa. Teko on tuomittu jyrkästi maailmalla ja Suomessa.

Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama on kommentoinut tilannetta X- Viestipalvelussa. Hän kertoo olevansa helpottunut siitä, että Trump ei loukkaantunut vakavammin. Hän toivoo Trumpin toipuvan pikaisesti, ja tuomitsee samalla väkivallan jyrkästi. Hän korostaa, että tässä hetkessä on aika sitoutua uudelleen toisia kunnioittavaan poliittiseen toimintakenttään.

– Demokratiassamme ei ole sijaa poliittiselle väkivallalle. Meidän kaikkien tulisi olla helpottuneita siitä, että Donald Trump ei loukkaantunut vakavasti. Tässä hetkessä meidän tulee uudelleen sitouttaa itsemme kunnioitukseen, mitä tulee politiikkaamme, hän sanoo.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo X- viestipalvelussa olevansa järkyttynyt ampumisesta.

– Tällaiselle väkivallalle ei ole perusteita missään olosuhteissa. Toivon, että Amerikka nousee tästä entistä vahvempana, hän sanoo.

Myös komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää tapahtunutta järkyttävänä. Hän korostaa, että poliittisella väkivallalla ei ole sijaa demokratiassa.

Suomessa Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) on kertonut olevansa surullinen tapauksen johdosta. Hän toivoo Trumpille pikaista paranemista, ja korostaa hänkin, että poliittiselle väkivallalle ei pidä antaa sijaa.

Europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok.) uskoo, että Trumpin salamurhayritys saattaa kylvää lisää väkivaltaa.

– Yhdysvallat on maailman vanhin yhtäjaksoinen demokratia, joka on nähnyt paljon traagisia hetkiä. Poliittista väkivaltaa ei voi oikeuttaa millään ja se on aina tuomittavaa, hän sanoo X-Viestipalvelussa.

There is absolutely no place for political violence in our democracy. Although we don’t yet know exactly what happened, we should all be relieved that former President Trump wasn’t seriously hurt, and use this moment to recommit ourselves to civility and respect in our politics.…

I am appalled to learn about the shooting of former U.S. President Donald Trump at his rally in Pennsylvania.

Such violence has no justification and no place anywhere in the world. Never should violence prevail.

I am relieved to learn that Donald Trump is now safe and wish him…

