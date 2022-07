Vakavia vikoja, hyökkääjän ohjukset putoavat taivaalta

Lähellä Ukrainan rajaa sijaitsevasta Venäjän Belgorodista on julkaistu videoita, joiden perusteella ainakin osa alueelta ammutuista ohjuksista olisi pudonnut ennenaikaisesti teknisten ongelmien vuoksi.

King’s Collegen sotilasasiantuntija Rob Leen mukaan kyseessä ovat todennäköisesti lyhyen kantaman ballistiset 9K720 Iskander -ohjukset. Niitä on ammuttu viime viikkoina kymmeniä eri puolille Ukrainaa. Osa ohjuksista on osunut asuinalueille ja muihin siviilikohteisiin.

Belgorodista kuvatun yöllisen videon perusteella ohjusten lentorata olisi muuttunut hallitsemattomaksi lähes heti laukaisun jälkeen. Monet asiantuntijat ovat arvioineet Venäjän käyttäneen sodassa yhä vanhempaa kalustoa varastoistaan, sillä suuri osa moderneista täsmäaseista käytettiin loppuun jo sodan alkuvaiheessa.

Esimerkiksi ukrainalaiseen kauppakeskukseen kesäkuussa osunutta Kh-22-merimaaliohjusta on pidetty vanhentuneena ja epätarkkana. Mantereella sijaitsevaan maaliin ammuttaessa sen tutkahakupää on hyödytön, joten ohjuksen ”autopilotti” ohjaa sen kohteeseen 60-luvun tekniikkaan perustuvan inertianavigoinnin ja radiokorkeusmittarin avulla.

