”Vakavaa levottomuutta”- tästä syystä lennokit kylvivät pelkoa Moskovaan

Vladimir Putinin hallinto suhtautui Moskva City -pilvenpiirtäjäkompleksiin heinä-elokuun vaihteessa kohdistuneisiin lennokki-iskuihin näennäisen rauhallisesti, mutta vaurioituneissa rakennuksissa työskennelleiden virkamiesten ja suuryritysten työntekijöiden keskuudessa ne herättivät kahden venäläistutkijan Irina Boroganin ja Andrei Soldatovin mukaan vakavaa levottomuutta.

Vaikka iskuissa kukaan ei kuollut tai loukkaantunut vakavasti, ne kuitenkin toivat sodan Venäjän hallinnon ja liike-elämän ytimeen. Moskva Cityssä näet sijaitsevat Moskovan halutuimmat ja moderneimmat toimitilat, joissa toimivat muun muassa Venäjän digitaalisen kehityksen ministeriö, talouskehitysministeriö sekä kauppa- ja teollisuusministeriö.

Niiden joutuminen iskujen kohteeksi ei ole erityisen yllättävää, sillä kaikki kolme ministeriötä ovat suoraan mukana Venäjän kansallisessa miehittämättömien ilma-alusten ohjelmassa, Center for European Policy Analysis -ajatushautomossa (Cepa) työskentelevät Borogan ja Soldatov kertovat artikkelissaan.

– Putin johti ohjelmaa käsitellyttä konferenssia huhtikuussa. Osallistujien joukossa olivat digitaalisen kehityksen ministeri Maksut Šadajev, talouskehitysministeri Maksim Rešetnikov ja kauppa- ja teollisuusministeriön ensimmäinen varaministeri Vasili Osmakov. He istuivat FSB:n johtajan ja apulaispuolustusministerin vieressä keskustelemassa hallituksen takaamasta lennokkien pitkän aikavälin kysynnästä ainakin vuoteen 2030 asti. Ei ole mikään salaisuus, että Kreml haluaa käyttää niitä Ukrainaa vastaan, he toteavat.

Samoilla ministeriöillä on heidän mukaansa merkittävä rooli myös lännen asettamien pakotteiden kiertämisessä. Digitaalisen kehityksen ministeriön alaisesta televiestinnän kehittämisestä on lisäksi tullut sorron väline, sillä se vastaa venäläisten operaattoreiden toiminnasta miehitetyillä Ukrainan alueilla.

– Venäläisiin verkkoihin on lain mukaan asennettava sensuuri- ja valvontalaitteita. Kun ne on otettu käyttöön Ukrainassa, siviilit joutuvat venäläisen isoveljen valvovan katseen alle. Ministeriön henkilöstö epäilemättä vakuuttaa itselleen vain toteuttavansa säännöksiä ja noudattavansa ohjeita ja lakeja. Nyt he ovat peloissaan, koska sota on tullut heidän työpaikalleen, Borogan ja Soldatov sanovat.