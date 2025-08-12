Vakava tietovuoto: Yksityiset Chat GPT-keskustelut päätyivät Googlen hakutuloksiin

Useiden ihmisten tekoälyn kanssa käydyt keskustelut ovat vuotaneet verkkoon. Asiasta kertoo teknologiasivusto Gizmodo.

Vuodon taustalla on Chat GPT:n jakotoiminto. Toiminnon avulla käyttäjä on voinut jakaa tekoälyn kanssa käymiään keskusteluja muille kertomatta omia kirjautumistietojaan. Gizmodon mukaan ongelmana toiminnossa on ollut se, että osa käyttäjistä on saattanut jakaa keskustelujaan myös tietämättään.

Osassa tapauksista jakaminen on aiheuttanut kiusallisia tilanteita, sillä ne ovat päätyneet hakukoneiden kuten Googlen hakutuloksiin.

Vuotaneiden viestien läpikäynti osoitti, että tekoälyltä on kysytty myös sellaisia asioita, joita siltä ei pitäisi kysyä. Vuotaneissa keskusteluissa tekoälyltä on pyydetty vinkkejä muun muassa kiinteistökaupoissa huijaamiseen. Eräs asianajajana esiintynyt keskustelija oli pyytänyt tekoälyä jopa laatimaan puolustuspuheenvuoron oikeudenkäyntiä varten. Osa keskusteluista sisälsi myös arkaluontoisia tietoja kuten ihmisten henkilötietoja.

Esiin tuonut tapaus on karu esimerkki siitä, millaisia tietoja tekoälylle ei saisi kertoa. Tekoälyn antamiin vastauksiin ei pidä myöskään suhtautua kritiikittömästi, sillä ne voivat olla virheellisiä. Tekoälyllä ei myöskään ole minkäänlaista juridista osaamista, joten sitä ei voi pyytää laatimaan järkevää puolustuspuheenvuoroa oikeudenkäyntiä varten.

Tietovuoto on myös vakava muistutus siitä, että tekoälyn käyttöön liittyy aina tietosuojariskit. Siksi tekoälymalleille ei saa kertoa mitään arkaluontoisia tietoja tai luovuttaa omia henkilötietoja. Pahimmassa tapauksessa – kuten tässä tapauksessa – tiedot voivat päätyä täysin ulkopuolisten nähtäville.

Chat GPT:n kehittäneen Open AI-yhtiön toimitusjohtaja Dane Stuckey on sanonut yrityksen ryhtyvän toimiin, jotta vuodetut keskustelut saadaan poistettua hakukoneiden tuloksista.

Suomessa tietovuodosta kertoi ensin Iltalehti.

