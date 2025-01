– Kolmen (sodan) vuoden ajan Kiina on vahvistanut tukeaan Venäjälle. Sodan alussa hallituksemme toivoi saavansa Kiinan paitsi pidättäytymään tukemasta Venäjää, tukemaan Ukrainaa, Itä-Aasian asiantuntija Nataliya Plaksienko-Butyrska Ukrinformin mukaan.

– Mutta nyt näemme, että Kiina tukee yhä enemmän Venäjää, ja tämä on nyt saavuttanut kaksikäyttötuotteiden ja tiettyjen sotilaallista elementtiä sisältävien tuotteiden tason. Tämä on meille erittäin vakava ongelma, hän jatkoi.

Plaksienko-Butyrska muistutti, että erityisesti kiinalaisia antenneja käytetään Shahed-drooneissa, joilla asiantuntijoiden mukaan hyökättiin keskiviikkona Kiovaan.

Ukrainan diplomatian ponnisteluista Kiinan suhteen Plaksienko-Butyrska totesi, että ”diplomaattimme tekevät kaiken voitavansa”, mutta Kiinan kanssa on vaikea työskennellä varsinkin nykyisissä olosuhteissa”.

– Näyttää siltä, että Kiinan ja Ukrainan välillä on poliittista vuoropuhelua, ja Kiina yrittää osoittaa olevansa vuorovaikutuksessa Ukrainan kanssa. Mutta tärkeintä on, että lähes kolmen sodan vuoden ajan Kiina on välttänyt korkean tason kontakteja Xi Jinpingin ja Volodymyr Zelenskyin välillä, Plaksienko-Butyrska huomautti.