Vakava isku Venäjän laivastolle: Sukellusvene ja maihinnousualus liekeissä Krimillä

Venäläismedia SHOT kertoo Venäjän laivaston Kilo-luokan sukellusvene Donin Rostovin ja Roputsha-luokan maihinnousualus Minskin vahingoittuneen Ukrainan iskuissa Sevastopolin telakka-alueelle miehitetyllä Krimillä.

SHOT:n Telegramissa julkaisemien tietojen mukaan molemmat alukset olivat korjauksessa telakalla ja syttyivät tuleen iskuissa. Iskujen kerrotaan vaatineen ainakin kaksi kuolonuhria. 26 ihmisen kerrotaan lisäksi loukkaantuneen.

Venäläismedian uutisointi vastaa avoimista lähteistä saatavilla olevia tietoja. Ukrainan iskut on paikallistettu telakka-alueelle, jolla Kilo-luokan sukellusvene ja Roputsha-luokan maihinnousualus oli kuvattu hieman aiemmin. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä jutussa.

Venäjän puolustusministeriö on lisäksi jo vahvistanut kahden ”korjauksessa olleen” aluksen vahingoittuneen iskussa. Ministeriö ei kuitenkaan ollut vielä keskiviikkona aamulla nimennyt vaurioituneita aluksia.

Etenkin modernisoidun Kilo-luokan sukellusveneen vahingoittuminen voi tuhojen laajuudesta riippuen olla varsin vakava isku Venäjän laivastolle. Modernisoituja Kilo-sukellusveneitä voidaan varustaa muun muassa Kalibr-risteilyohjuksilla.

More info on KILO -> https://t.co/0sFVL1Rqju #OSINT Thread 1/n pic.twitter.com/p8zqP4jFKa

This is a big deal.

Indications are that #Russian Navy KILO class submarine has been hit by #Ukraine in Sevastopol. Unconfirmed at this stage.

Russian media report that during the attack on Sevastopol bay, two vessels were damaged: The Rostov-on-Don (B-237) submarine and Ropucha-class landing ship "Minsk".

Furthermore two people died and 26 were wounded. pic.twitter.com/1uhcJgreOk

