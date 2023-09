Ukraina saattoi saada jättipotin: Osuiko isku Venäjän sukellusveneeseen?

Ukrainan viime yön iskut Sevastopoliin miehitetyllä Krimillä ovat ensitietojen perusteella voineet aiheuttaa vakaavakin vahinkoa Venäjän laivastolle.

Satelliittikuvien perusteella iskujen kohteena olleella telakka-alueella oli eilen aamulla otettujen satelliittikuvien perusteella laiturissa muun muassa Grigorovitsh-luokan ohjusfregatti, Bujan-M-luokan korvetti ja Roputsha-luokan maihinnousualus. Kuivatelakalla oli puolestaan toinen Roputsha-luokan alus ja myös yksi Kilo-luokan sukellusvene.

Sosiaalisessa mediassa on jo kiertänyt väitteitä ainakin yhden kuivatelakan ja yhden Roputshan kärsimistä vaurioista. Myös sukellusveneen on väitetty vahingoittuneen iskussa. Aukottomia todisteita iskujen saldosta ei kuitenkaan vielä ole esitetty.

Jotakin voi kuitenkin päätellä siitä, että Venäjän puolustusministeriö on vahvistanut ”kahden korjauksessa olleen aluksen vaurioituneen”. Tämä tukisi väitteitä kuivatelakalla avoimista lähteistä saatavilla olevien tietojen mukaan olleiden alusten saamista osumista. Venäjän propagandan mukaan iskussa olisi käytetty kymmentä risteilyohjusta ja kolmea miehittämätöntä pommivenettä. Venäläiset väittävät ampuneensa alas seitsemän ohjusta ja upottaneensa kaikki pommiveneet ennen kuin ne ehtivät kohteisiinsa.

Sevastopolista julkaistujen kuvien ja videoiden (alla) perusteella iskut aiheuttivat suuria räjähdyksiä ja mittavia tulipaloja tärkeällä satama-alueella. Tulipalot näkyvät myös NASA:n paloseurannan satelliittikuvissa.

The strike on Sevastopol Shipyard can be confirmed through the @NASAEarthData Global Fire Map, which detected fires at 1 AM GMT. And no, there was no nuclear retaliation from Russia. https://t.co/fIO6oSX1y9 pic.twitter.com/l5ee7yzzFJ

Appears that Ukrainian forces have successfully hit the Sevastopol Shipyard drydocks this morning, likely occupied by a Russian Kilo-class sub and Ropucha landing ship. pic.twitter.com/wNJHaVfF3t

According to @MT_Anderson, a Ropucha-class landing ship and a Kilo-class submarine were in the Sevastopol dry dock as of yesterday morning.

One more Ropucha-class, a Buyan-class corvette and the Admiral Makarov were in the bay. https://t.co/fQV5zcEVLR

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 13, 2023