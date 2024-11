Väite yllätysiskusta: Venäjän tukikohta raunioina videolla

Venäjän asevoimien koulutuspaikkana toimivan tukikohdan Rostovin alueella kerrotaan joutuneen lennokki-iskun kohteeksi.

Viime viikon sunnuntain ja tämän viikon maanantain välisenä yönä vahvistamattomien tietojen mukaan tapahtuneen iskun jälkiä väitetysti näyttäviä videoita leviää sosiaalisessa mediassa. Niiden perusteella tukikohta on kärsinyt vakavia vaurioita. Useita väliaikaisia kevyitä rakennuksia on tuhoutunut täysin ja paikalla näyttää olleen tulipaloja.

Paikalle oli sijoitettu tiettävästi Venäjän 33. jalkaväkiprikaatin joukkoja.

Juttu jatkuu kuvien jälkeen.

Iskun on väitetty tapahtuneen Rostovin alueen Persianovskissa. Paikalla on runsaasti Venäjän asevoimien rakennuksia. Esimerkiksi metsä- ja maastopalojen seurantaan tarkoitettu Nasan FIRMS-palvelu näyttää satelliittikuvassa paloista kertovan lämmönlähteen kohteessa tämän viikon maanantaina. Se osuisi yksiin iskun väitetyn ajankohdan kanssa.

💥On the night of November 3, kamikaze drones targeted a training ground in the #Rostov region and attacked 🇷🇺 forces occupying the area.

The drone successfully hit a military target belonging to the 🇷🇺 invaders😏

P.s. Caution: the video contains strong language.

📹: UAF… pic.twitter.com/2MnAMzlXib

— Rubryka – Solutions from Ukraine (@RubrykaEng) November 9, 2024