Väite Venäjän mediassa: Miljoona amerikkalaista haluaa muuttaa Venäjälle

Tarkassa valtion kontrollissa olevassa Venäjän mediakentässä on toistettu viimeisen vuoden aikana yhä erikoisempia väitteitä länsimaiden tilasta ja Ukrainan sodan syistä. Käytännössä kaikki maan itsenäiset mediat on lopetettu muun muassa ”asevoimien halventamisen” nojalla.

Venäjän suurin päivälehti Komsomolskaja Pravda hehkuttaa artikkelissaan jopa miljoonan amerikkalaisen unelmoivan muuttamisesta Venäjälle. Yhdysvaltain kansalaisten väitetään ottaneen yhteyttä valtioduumaan prosessin vauhdittamiseksi.

Artikkelissa harmitellaan, etteivät amerikkalaiset tiedä, kuinka muutto Venäjälle käytännössä onnistuisi. Lehden mukaan duumaedustajiin on ”epätoivoisesti vedottu” tilanteen korjaamiseksi.

Valtioduuman puolustusvaliokuntaan kuuluvan Dmitri Kuznetsovin kerrotaan järjestäneen tilaisuuden ”pakolaisille Nato-maista”, jonka myötä aivovuoto kiihtyisi Yhdysvalloista Venäjälle. Todellisuudessa jopa sadattuhannet nuoret osaajat poistuivat Venäjältä viime vuoden helmikuun hyökkäyksen ja syksyn liikekannallepanon seurauksena.

Lehden haastattelema Svetlana Anokhina kertoo muuttaneensa perheensä kanssa Venäjälle ennen ”erityisoperaation” alkua.

– Aina kun tulimme Venäjälle lomalle, niin Joseph piti siitä enemmän ja enemmän. Hän oli yleisesti ottaen yllättynyt, että kaikki ei ollut täällä samalla tavoin kuin Amerikassa, Anokhina kertoo.

Lehden mukaan Joseph on nykyisin suosittu bloggaaja, joka esittelee videoissaan perheen elämää Venäjällä.

– Ihmiset ovat yllättyneitä ja kirjoittavat meille: Vau! Kuvatkaa enemmän! Älkää lopettako! Mitä pitää tehdä, jotta Venäjälle voi muuttaa? Tai edes käydä paikan päällä, Svetlana Anokhina toteaa.

Today in Russian tabloid Komsomolskaya Pravda:

"'Save our souls': A million Americans dream of moving to Russia"https://t.co/S5n4hN3sW6

— Francis Scarr (@francis_scarr) February 20, 2023